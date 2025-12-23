Assine
O que foi o Clube da Esquina? Entenda a importância do movimento mineiro

Além de Lô Borges e Milton Nascimento, o movimento revelou grandes talentos; saiba como surgiu e por que ele mudou para sempre a música brasileira

O que foi o Clube da Esquina? Entenda a importância do movimento mineiro
Capa do álbum Clube da Esquina de Milton Nascimento e Lô Borges. crédito: Reprodução

O Clube da Esquina foi um dos movimentos musicais mais ricos e influentes da história do Brasil. Nascido do encontro de amigos em Belo Horizonte, no final da década de 1960, o coletivo liderado por Milton Nascimento e os irmãos Lô e Márcio Borges revolucionou a Música Popular Brasileira (MPB) com uma sonoridade única e poética.

A esquina que deu nome ao movimento ficava no bairro Santa Tereza. Embora o local tenha se tornado o símbolo do grupo, os jovens músicos também se reuniam com frequência na casa da família Borges para compor e trocar ideias. O que surgiu desses encontros foi uma fusão sonora inovadora, que misturou elementos da bossa nova, do rock progressivo — especialmente dos Beatles —, do jazz e de ritmos folclóricos de Minas Gerais.

O resultado foi uma música de harmonias complexas, letras que beiravam a poesia pura e arranjos sofisticados, que fugiam do padrão da época. As canções abordavam temas como amizade, natureza, questões sociais e sentimentos universais, sempre com uma sensibilidade característica.

Qual foi o impacto do Clube da Esquina?

O marco definitivo do movimento foi o álbum duplo "Clube da Esquina", lançado em 1972. O disco é considerado uma obra-prima e um divisor de águas na música brasileira. Canções como "Nada Será Como Antes", "O Trem Azul" e "Cais" se tornaram clássicos e apresentaram a força criativa do grupo para todo o país.

É importante entender que o Clube da Esquina nunca foi uma banda com formação fixa, mas sim um coletivo de artistas. Além de Milton e Lô Borges, o movimento revelou e consolidou o talento de diversos músicos e compositores que se tornariam gigantes da MPB, entre eles:

  • Beto Guedes

  • Wagner Tiso

  • Flávio Venturini

  • Toninho Horta

  • Fernando Brant

  • Nivaldo Ornelas

  • Paulo Braga

O legado do movimento está na liberdade criativa e na forma como suas canções influenciaram gerações de artistas no Brasil e no mundo. A sonoridade do Clube da Esquina continua atual e serve como referência de qualidade e inovação musical até hoje.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

