Clube da Esquina para iniciantes: 7 músicas para conhecer o movimento

O Clube da Esquina, um dos movimentos mais influentes e atemporais da música brasileira, representa um marco na história da MPB. Para quem ainda não conhece ou deseja mergulhar em sua sonoridade única, o caminho mais direto é ouvir suas canções essenciais.

Nascido do encontro de jovens músicos em Belo Horizonte no final da década de 1960, o Clube da Esquina não foi uma banda, mas um coletivo de amigos. Liderado por Milton Nascimento e os irmãos Lô e Márcio Borges, o grupo se consolidou com o icônico álbum duplo de 1972 e fundiu bossa nova, rock progressivo, jazz e música folclórica mineira em uma identidade sonora única.

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A seguir, apresentamos sete faixas que servem como uma porta de entrada perfeita para este universo musical tão rico e particular.

As 7 músicas essenciais do Clube da Esquina

"Tudo que Você Podia Ser"

A faixa de abertura do álbum "Clube da Esquina", de 1972, funciona como um cartão de visitas. Com sua guitarra distorcida e uma energia rock'n'roll, a canção sinalizava que algo novo estava acontecendo na música brasileira. "O Trem Azul"

Composta por Lô Borges e Ronaldo Bastos, esta música é um dos maiores sucessos do movimento. A introdução de teclado é instantaneamente reconhecível, e sua melodia nostálgica captura a essência da juventude e dos sonhos que marcaram o coletivo. "Paisagem da Janela"

Outro clássico de Lô Borges, esta faixa tem uma simplicidade pop que a tornou extremamente popular. A letra descreve uma cena cotidiana de Belo Horizonte, transformando o regional em universal com uma melodia cativante. "Clube da Esquina nº 2"

Considerada o hino não oficial do movimento, a música celebra a amizade e a união dos músicos. Composta por Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, a canção tem uma atmosfera etérea e uma letra poética que simboliza o espírito do grupo. "Para Lennon e McCartney"

A influência dos Beatles era enorme para os músicos mineiros, e esta canção é uma homenagem direta à dupla inglesa. A faixa mostra como o Clube da Esquina absorvia referências globais para criar algo genuinamente brasileiro. "Cais"

Uma das composições mais sofisticadas de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, "Cais" demonstra a profundidade harmônica e a potência vocal que são marcas registradas de Bituca. É uma canção introspectiva e cheia de melancolia. "Sal da Terra"

Gravada por Beto Guedes, outro pilar do movimento, esta música se tornou um hino de esperança. Sua mensagem sobre a construção de um futuro melhor e o cuidado com o planeta ressoa com força até hoje, mostrando a relevância social das composições do Clube. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.