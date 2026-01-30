BH: suspeito é preso com quase 2 mil pinos de cocaína e fuzil M4 na Ventosa

Um homem de 33 anos foi preso com drogas e armas de fogo na tarde dessa quinta-feira (29/1), no aglomerado da Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que o gerente do tráfico da região iria receber um carregamento de entorpecentes. As equipes foram até um local já conhecido pela atuação do tráfico. Ao perceberem a presença policial, um homem correu para dentro de um bar e outros dois fugiram para uma residência, conseguindo escapar.

O suspeito que entrou no bar foi abordado e, com ele, os militares encontraram 15 pinos de cocaína e um rádio comunicador. Durante buscas no local, o restante da droga foi localizado dentro de uma sacola escondida sob um sofá em um beco próximo.

Ainda de acordo com a PM, o homem tentou evitar a prisão e chegou a oferecer um fuzil em troca de liberdade. Os militares fingiram aceitar a proposta, e o suspeito indicou o local onde a arma estava escondida, em uma parede ao final do beco.

Ao todo, foram apreendidos 1.885 pinos de cocaína, duas barras de maconha, um rádio comunicador e um fuzil Colt M4 calibre 5.56 mm. O suspeito tem passagens anteriores por tráfico de drogas e roubo.

Ele foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.