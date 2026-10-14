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ACERTO DE CONTAS

Três são presos suspeitos de executar mulher em Ribeirão das Neves

Uma mulher foi detida em Ribeirão das Neves, outro investigado foi preso em Belo Horizonte e um terceiro foi localizado em São Paulo

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Estado de Minas
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Repórter
14/10/2026 22:02

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Polícia Civil informou sobre prisões em comunicado nesta quarta-feira (14/10)
Polícia Civil informou sobre prisões em comunicado nesta quarta-feira (14/10) crédito: PCMG

A Polícia Civil prendeu três pessoas suspeitas de participação no homicídio de uma mulher em Ribeirão das Neves, na Região Metripolitana de Belo Horizonte. 

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A vítima desapareceu em 26 de abril deste ano, na região de Rosaneves. Um mês depois, em 28 de maio, o corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa, em uma área de mata.

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As prisões acorreram entre os dias 8 e 13 de outubro. Uma mulher foi detida em Ribeirão das Neves, outro investigado foi preso em Belo Horizonte e um terceiro foi localizado em São Paulo, em ação realizada pela Polícia Civil paulista com apoio da PCMG.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios em Ribeirão das Neves, apontaram que o crime estaria relacionado com desavenças envolvendo a comercialização de drogas e o desaparecimento de porções de cocaína.

"Testemunhas relataram que a vítima esteve na companhia de integrantes do grupo investigado, em meio a cobranças e discussões", disse a Polícia Civil mineira. 

O cruzamento desses dados permitiu à PCMG reconstruir a dinâmica do crime e identificar seis investigados, com diferentes funções na ação.

Segundo as apurações, cinco deles teriam participado da execução do homicídio, enquanto o sexto é apontado como mandante. O inquérito também apurou a ocultação do cadáver.

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O comunicado da Polícia Civil cita apenas três prísões e não explica se os demais envolvidos no crime já haviam sido presos ou se estão foragidos. 

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