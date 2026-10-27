Mulher acusada de matar cinco filhos será julgada em Timóteo

Gissele Rosângela de Oliveira, acusada de matar cinco dos sete filhos biológicos em Timóteo, no Vale do Aço, será julgada pelo Tribunal do Júri. As mortes investigadas ocorreram entre 2010 e 2023. A mulher também é investigada por tentativas de homicídio e o caso tramita na Justiça mineira.



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Segundo as investigações da Polícia Civil (PCMG), a suspeita teria administrado substâncias sedativas às crianças, reduzindo o nível de consciência delas e provocando dificuldades respiratórias. As vítimas tinham entre 10 meses e três anos de idade.



A decisão é da juíza Marina Souza Lopes Ventura Aricodemes, da Comarca de Timóteo.

Mortes ocorreram ao longo de 13 anos



As mortes foram registradas em três períodos distintos: duas em 2010, outras duas em 2019 e a última em janeiro de 2023. Os primeiros casos não foram inicialmente relacionados entre si. A investigação ganhou novo rumo após a morte da quinta criança, quando familiares levantaram suspeitas sobre as circunstâncias dos óbitos anteriores.



A apuração levou à análise de prontuários médicos, laudos periciais e depoimentos de testemunhas. Conforme a Polícia Civil, foram identificados indícios do uso de medicamentos sedativos em algumas das vítimas.



Além dos cinco homicídios, a investigação aponta suspeitas de duas tentativas de homicídio: uma contra outro filho da mulher e outra contra o companheiro dela. Gissele também foi investigada por suposta coação no curso do processo.



Prisão em Portugal



A mulher foi presa em Portugal em 2025, após deixar o Brasil durante o andamento das investigações. Ela foi localizada na cidade de Coimbra e extraditada para o país em outubro daquele ano. Desde então, permanece à disposição da Justiça mineira.



Em março de 2026, a Justiça negou um pedido da defesa para instaurar um incidente de insanidade mental. A solicitação buscava verificar se a acusada apresentava algum transtorno que pudesse comprometer sua responsabilidade penal. A decisão apontou que não haviam sido apresentados documentos médicos ou laudos técnicos que sustentassem o pedido.



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O julgamento pelo Tribunal do Júri permitirá que os jurados analisem as acusações de homicídio. A data da sessão não foi confirmada.

