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UFMG terá concurso de sósias do 'Gostoso da Paulista'

Inspirado no jovem que viralizou durante um ato pró-Lula em São Paulo, concurso terá premiação que mistura bebidas, cigarro e política

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/10/2026 13:08 - atualizado em 28/10/2026 13:35

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UFMG terá concurso de sósias do 'Gostoso da Paulista'
Concurso de sósias do "Gostoso da Paulista"; na UFMG, evento viralizou na internet crédito: Instagram/ dabio.ufmg

Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vão realizar o primeiro concurso de sósias do “Gostoso da Paulista” nesta quinta-feira (29/10), às 17h, no Diretório Acadêmico de Biologia (DA Bio). A disputa não tem qualquer ligação com o comando da universidade.

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Entre os prêmios anunciados estão uma lata vermelha de Vanfall, uma Beats vermelha, um cigarro Paiol e uma bandeira de Lula (PT). A divulgação também provocou comentários bem-humorados nas redes sociais, com internautas sugerindo mudanças no horário e até a inclusão de recompensas extras.

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“Sacananagem com CLT, tem que ser após às 18h kkkkk”, brincou uma pessoa, em referência ao horário do concurso. “Pode incluir entre os prêmios aí um date comigo”, disse outra interessada. “Gente, sinto que devo ir”, escreveu uma terceira.

A organização ainda recebeu pedido por “uma curadoria refinada”, em tom de brincadeira, sobre a escolha dos candidatos que vão disputar o título de sósia do rapaz que virou fenômeno nas redes sociais.

Quem é o ‘Gostoso da Paulista’?

O apelido surgiu após imagens de um jovem sem camisa durante uma manifestação de apoio a Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no último 11 de outubro, viralizarem nas redes sociais. O rapaz chamou a atenção ao subir em um ponto de ônibus e na plataforma de entrada de uma estação de metrô, exibindo o físico atlético.

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O ato, chamado de Marcha pela Democracia, reuniu milhares de apoiadores do presidente ao longo da Paulista, que tem cerca de 2,8 quilômetros. Inicialmente usando máscara, o jovem também apareceu sem o acessório em vídeos gravados durante a mobilização.

O homem foi identificado como Israel Augusto, que abriu um perfil nas redes sociais e rapidamente ganhou notoriedade.

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Durante o protesto, Israel carregou bandeiras de Lula, da Palestina e do PCdoB. Em uma publicação com registros da manifestação, escreveu a frase: “Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética”.

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