Acidente entre ônibus e caminhão deixa homem preso em ferragens na BR-040

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão mobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (23/10), na BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A colisão foi registrada na altura do km 617, na pista sentido Conselheiro Lafaiete.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os militares foram acionados para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente.

Leia Mais

Durante os trabalhos, os bombeiros resgataram o motorista de um dos veículos envolvidos, que estava com as pernas presas às ferragens da cabine. Apesar da força da colisão, ele foi retirado consciente e orientado.

Depois de ser liberado das ferragens, o homem foi entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, que prestou atendimento médico e o encaminhou ao hospital.

A dinâmica e as causas do acidente ainda não foram informadas. O trânsito no trecho da BR-040 foi afetado durante os trabalhos de socorro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esta matéria pode ser atualizada assim que as autoridades confirmarem novas informações sobre o estado de saúde da vítima e a liberação da pista.