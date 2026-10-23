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Acidente entre ônibus e caminhão deixa homem preso em ferragens na BR-040

Colisão ocorreu na altura do km 617, em Congonhas, no sentido Conselheiro Lafaiete; Corpo de Bombeiros e do Samu atuaram no resgate da vítima

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
23/10/2026 11:42

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Colisão entre caminhão e ônibus de turismo deixa motorista preso às ferragens na manhã desta sexta-feira (23), na BR-040, em Congonhas
Colisão entre caminhão e ônibus de turismo deixa motorista preso às ferragens na manhã desta sexta-feira (23), na BR-040, em Congonhas crédito: Divulgação/CBMMG

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um caminhão mobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (23/10), na BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A colisão foi registrada na altura do km 617, na pista sentido Conselheiro Lafaiete.

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De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os militares foram acionados para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente.

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Durante os trabalhos, os bombeiros resgataram o motorista de um dos veículos envolvidos, que estava com as pernas presas às ferragens da cabine. Apesar da força da colisão, ele foi retirado consciente e orientado.

Depois de ser liberado das ferragens, o homem foi entregue à equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, que prestou atendimento médico e o encaminhou ao hospital.

A dinâmica e as causas do acidente ainda não foram informadas. O trânsito no trecho da BR-040 foi afetado durante os trabalhos de socorro.

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Esta matéria pode ser atualizada assim que as autoridades confirmarem novas informações sobre o estado de saúde da vítima e a liberação da pista.

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