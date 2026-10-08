Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: "Senti sua energia

Mila Seidl se emocionou ao participar de um evento promovido no YouTube na noite dessa quarta-feira (7/10). A viúva do influenciador Lito Sousa esteve presente na cerimônia e relembrou a trajetória do marido.

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A empresária já havia adiantado que honraria esse compromisso profissional. Ela decidiu comparecer ao encontro mesmo após o falecimento recente do companheiro.





Homenagem em evento do YouTube

Durante a programação de "O Você na Era YouTube", Mila e Lito receberam homenagens. Diante da lembrança e da reverência prestada ao casal, a empresária foi às lágrimas no palco.

Por meio do Instagram, Seidl destacou o legado construído pelo especialista em aviação. Ela pontuou que costumava comparecer a essa reunião do YouTube acompanhada pelo marido.

Ao compartilhar a experiência vivida no tributo, Seidl relatou: "nessa homenagem de hoje, eu senti a sua energia ali. Como disse um criador hoje: o Lito é unanimidade e imortal. Para mim, sempre será".

Trajetória profissional e saúde



Lito Sousa, especialista em aviação, em um dos momentos de seu tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob. Foto: Reprodução



Lito Sousa dedicou a vida inteira à aviação e acumulou mais de 36 anos de experiência no setor. O profissional contava com formação na área de manutenção de aeronaves.

O empresário e influenciador consolidou a presença no meio digital como criador e proprietário do canal "Aviões e Músicas", voltado a temas aeronáuticos.

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O youtuber faleceu no último dia 1º, aos 59 anos de idade. A morte aconteceu menos de dois meses após ele receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob.