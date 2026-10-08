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SURPRESA

Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: "Senti sua energia

Em evento especial, Mila Seidl celebra o legado do criador do Aviões e Músicas e exalta a memória eterna do companheiro em tributo único

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
08/10/2026 13:27

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Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: Senti sua energia
Viúva de Lito Sousa se emociona com homenagem nas redes: Senti sua energia crédito: Tupi

Mila Seidl se emocionou ao participar de um evento promovido no YouTube na noite dessa quarta-feira (7/10). A viúva do influenciador Lito Sousa esteve presente na cerimônia e relembrou a trajetória do marido.

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A empresária já havia adiantado que honraria esse compromisso profissional. Ela decidiu comparecer ao encontro mesmo após o falecimento recente do companheiro.




Homenagem em evento do YouTube


Durante a programação de "O Você na Era YouTube", Mila e Lito receberam homenagens. Diante da lembrança e da reverência prestada ao casal, a empresária foi às lágrimas no palco.



Por meio do Instagram, Seidl destacou o legado construído pelo especialista em aviação. Ela pontuou que costumava comparecer a essa reunião do YouTube acompanhada pelo marido.


Ao compartilhar a experiência vivida no tributo, Seidl relatou: "nessa homenagem de hoje, eu senti a sua energia ali. Como disse um criador hoje: o Lito é unanimidade e imortal. Para mim, sempre será".


Trajetória profissional e saúde


Homem de barba, camisa branca, sentado em cadeira, com suporte de soro ao lado
Lito Sousa, especialista em aviação, em um dos momentos de seu tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob. Foto: Reprodução


Lito Sousa dedicou a vida inteira à aviação e acumulou mais de 36 anos de experiência no setor. O profissional contava com formação na área de manutenção de aeronaves.



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O empresário e influenciador consolidou a presença no meio digital como criador e proprietário do canal "Aviões e Músicas", voltado a temas aeronáuticos.

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O youtuber faleceu no último dia 1º, aos 59 anos de idade. A morte aconteceu menos de dois meses após ele receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob.


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