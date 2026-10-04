Viúva de Lito Sousa revela reação da família à proposta de homenagem em Guarulhos

A viúva do especialista em aviação Lito Sousa, Mila Seidl, apoiou a proposta para rebatizar o Aeroporto Internacional de Guarulhos com o nome do comunicador. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou que os familiares receberam a homenagem com carinho.

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Mila destacou a relação de quase três décadas construída pelo marido no terminal paulista. Segundo ela, Lito passou a maior parte da vida profissional dentro do aeroporto, que considerava uma extensão de sua própria casa e um lugar "que ele amava de paixão".

O vínculo motivou um pedido feito pelo influenciador antes de falecer. Ele solicitou que suas cinzas fossem repartidas entre o aeroporto de Congonhas, onde iniciou a carreira, e as dependências de Guarulhos.

A convivência com as operações diárias e com modelos de grande porte, como os jatos 777, 787 e o A380, inspirou a criação do canal "Aviões e Músicas". O projeto voltado à aviação reúne mais de 3 milhões de inscritos.

Como tramita a proposta no Congresso?

A deputada federal Duda Salabert sugeriu a mudança no nome do aeroporto, oficialmente chamado de Governador André Franco Montoro. O projeto de lei foi protocolado em 2 de outubro e depende de aprovação no Congresso Nacional para se tornar válido.

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Mila Seidl comentou sobre as incertezas da proposta, afirmando não saber "o quanto isso faz sentido para a população". Ela pediu, no entanto, que os internautas apoiem a mobilização caso considerem o tributo justo.