Viúva de Lito Sousa assume legado do canal Aviões e Músicas e protege herança do filho
Mila Seidl dará continuidade ao trabalho do marido enquanto navega pelos trâmites legais para proteger a herança do filho menor do casal
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Após a morte do especialista em aviação Lito Sousa, na última quinta-feira (1º/10), a gestão de seu legado digital entrou em uma nova fase. Sua esposa, Mila Seidl, já participava ativamente dos projetos do canal “Aviões e Músicas” e agora assume a condução do trabalho.
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Quem dará continuidade ao legado de Lito Sousa?
Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, dará prosseguimento ao trabalho do marido. Ela será a principal responsável por manter ativos os projetos do especialista, garantindo a continuidade do conteúdo e da comunicação com o público.
Como fica a herança do filho do casal?
A legislação brasileira assegura a proteção dos interesses do filho menor de Lito e Mila durante o processo de inventário. A parte que lhe couber na herança será apurada e resguardada no procedimento, que pode exigir a criação de uma conta judicial para administrar os bens até que ele atinja a maioridade.
O mecanismo busca garantir os interesses do herdeiro. Mila Seidl, como representante legal do filho, é responsável pela gestão desses recursos, mas decisões de grande impacto, como a venda de um imóvel ou de outros bens pertencentes ao menor, precisam de autorização judicial.
Quais são os trâmites legais para proteger a cota do herdeiro?
O processo para resguardar o patrimônio de um herdeiro menor de idade segue um rito específico no sistema judiciário. As principais etapas incluem:
Abertura do inventário: um processo judicial ou extrajudicial é iniciado para listar e avaliar os bens deixados por Lito Sousa.
Nomeação do administrador: a mãe, Mila Seidl, como representante legal, geralmente administra a parte do patrimônio que pertence ao filho.
Autorização judicial: para vender ou praticar determinados atos sobre bens que pertencem ao menor, pode ser necessária autorização do juiz, que avalia se a medida é benéfica para ele.
Prestação de contas: o administrador deve prestar contas à Justiça sobre como os recursos do herdeiro são gerenciados.
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Qual foi a causa da morte de Lito Sousa?
Lito Sousa faleceu em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara, conforme informado pela família. Sua morte gerou grande comoção entre seguidores e profissionais da aviação, setor no qual ele se tornou uma referência no país por seu trabalho como especialista e criador de conteúdo digital.