Filmes e Séries
Isaiah Washington revela morte da esposa após manter perda em sigilo por 16 meses
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Jenisa sofreu um colapso repentino em 31 de maio de 2025 e morreu em 9 de junho daquele ano, em decorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico grave. Na publicação, Washington alertou os seguidores sobre a importância de levar dores de cabeça a sério e recomendou a realização de exames de imagem do cérebro sempre que possível. A esposa deixou três filhos. Foto: Reprodução / Instagram
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O acidente vascular cerebral, conhecido pela sigla AVC, ocorre quando o fluxo sanguíneo para uma região do cérebro é interrompido ou quando um vaso sanguíneo se rompe. Existem dois tipos principais: o AVC isquêmico, causado pelo bloqueio de uma artéria, e o AVC hemorrágico, que ocorre quando há o rompimento de um vaso sanguíneo. Foto: Imagem gerada por i.a
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No AVC hemorrágico, o sangue extravasa para o tecido cerebral ou para o espaço entre o cérebro e o crânio. O sangramento pode elevar a pressão dentro da cabeça e comprometer o fornecimento de oxigênio às áreas afetadas. Entre as principais causas estão a hipertensão arterial não controlada, os aneurismas e as malformações arteriovenosas. O uso de anticoagulantes também pode aumentar o risco de sangramento em determinadas circunstâncias. Foto: Pexels / Felipe Queiroz
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Nascido em 3 de agosto de 1963, em Houston, no Texas, Isaiah Washington IV serviu por quatro anos na Força Aérea dos Estados Unidos antes de estudar teatro na Howard University, em Washington. Após se formar, se mudou para Nova York, onde atuou em produções teatrais como “Fences”, de August Wilson, e “The Skin of Our Teeth”, de Thornton Wilder. Foto: Reprodução Youtube
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Em 2005, Washington começou a interpretar o Dr. Preston Burke na série médica “Grey’s Anatomy”, exibida pela emissora ABC. O ator permaneceu no elenco até 2007 e ganhou um prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos por seu trabalho na produção. Na época, a premiação era conhecida como SAG Awards e, atualmente, recebe o nome de Actor Awards. Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, Washington também atuou em produções como “Crooklyn – Uma Família de Pernas pro Ar”, “Irmãos de Sangue”, “Garota 6”, “Todos a Bordo”, “Navio Fantasma”, “Divisão de Homicídios”, “Chevrolet Azul”, “The 100”, “Romeu Tem que Morrer” e “Cidade Implacável”, entre outros trabalhos no cinema e na televisão. Foto: Divulgação CW Network / Cate Cameron
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Por meio de um teste de DNA realizado pela empresa African Ancestry, Washington descobriu que sua linhagem materna remonta ao povo mende, de Serra Leoa, enquanto sua ancestralidade paterna está ligada ao povo mbundu, de Angola. Em maio de 2006, o ator visitou Serra Leoa e foi empossado chefe da etnia mende. Em 2008, recebeu a cidadania do país. Foto: Reprodução / Instagram
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