Isaiah Washington revela morte da esposa após manter perda em sigilo por 16 meses

No AVC hemorrágico, o sangue extravasa para o tecido cerebral ou para o espaço entre o cérebro e o crânio. O sangramento pode elevar a pressão dentro da cabeça e comprometer o fornecimento de oxigênio às áreas afetadas. Entre as principais causas estão a hipertensão arterial não controlada, os aneurismas e as malformações arteriovenosas. O uso de anticoagulantes também pode aumentar o risco de sangramento em determinadas circunstâncias. Foto: Pexels / Felipe Queiroz