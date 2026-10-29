Morte seguida de roubo contra idosa termina com três suspeitos presos

Três suspeitos de envolvimento no latrocínio de uma idosa de 84 anos foram presos nessa quarta-feira (28/10), após uma operação integrada das polícias de Minas Gerais e São Paulo. A vítima de 84 anos foi morta durante um assalto na casa dela onde morava com outros dois idosos, na zona rural de Pedralva, no Sul de Minas.

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O caso foi apresentado pelas forças de segurança em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (29/10), em Itajubá, também no Sul de Minas. As investigações apontam que os suspeitos levaram dinheiro, celulares, joias e outros objetos da residência.

Suspeitos identificados

De acordo com as informações apresentadas, a ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Militar (PMMG) por volta das 5h30 de quarta, após um neto das vítimas comunicar o crime. O assalto teria acontecido na madrugada, entre 2h e 3h, quando um dos moradores, de 91 anos, atendeu à porta e foi rendido pelos criminosos.

As vítimas foram amarradas e agredidas dentro da casa. Durante o atendimento, os policiais encontraram a mulher de 84 anos morta, com uma lesão na cabeça. A causa da morte ainda depende da conclusão dos exames periciais.

As apurações levaram os investigadores a um sobrinho da idosa, que teria se encontrado com outros três indivíduos na região no dia anterior ao crime. Segundo a polícia, uma mulher natural de Itajubá teria feito a ligação entre ele e os demais suspeitos.

A possível participação de cada envolvido ainda é investigada. As autoridades também apuram a motivação do crime e a possível relação com dívidas atribuídas ao sobrinho da vítima.

Prisões em Minas e São Paulo

Com a análise de imagens de câmeras de segurança e a troca de informações entre as equipes, os policiais identificaram o carro que teria sido usado pelos suspeitos para fugir, um Citroën C3.

O rastreamento do trajeto do carro permitiu às equipes de segurança identificar a possível rota de fuga até São Paulo. Com a troca de informações entre as forças policiais dos dois estados, o veículo foi localizado e abordado no território paulista, no início da noite de quarta.

Dois suspeitos foram presos no estado. Conforme informado na coletiva, eles admitiram ter estado em Pedralva e participado do roubo. Com eles, os policiais encontraram aproximadamente R$ 5,8 mil, além de documentos de identidade e joias reconhecidos como pertencentes às vítimas.

Um terceiro suspeito foi preso em Minas. A Polícia Civil também informou que representou pela prisão preventiva dos investigados, medidas que dependem de análise do Poder Judiciário.

Durante as diligências em São Paulo, os policiais localizaram ainda um notebook com registros bancários que podem indicar a prática de fraudes virtuais. O material foi apreendido e será analisado no decorrer das investigações.

O inquérito continua para esclarecer a dinâmica do crime e individualizar a participação de cada suspeito.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.