Dupla finge ser de clínica da família e furta R$ 25 mil de idosa

Duas mulheres foram presas em flagrante na tarde dessa terça-feira (27/10), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusadas de desviar cerca de R$ 25 mil de uma idosa. A dupla utilizava o disfarce de agentes comunitárias de saúde para enganar a moradora e ter acesso às finanças dela.

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Identificadas como Ingrid Pâmela Francisco da Conceição e Caroline Chagas de Souza Melo, as suspeitas foram encaminhadas para a 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada como estelionato.

Como funcionava o golpe aplicado na idosa?

A farsa começou quando as suspeitas bateram na porta da vítima afirmando que trabalhavam para a Secretaria Municipal de Saúde. Confiando que se tratava de uma visita da Clínica da Família do bairro, a moradora autorizou a entrada da dupla e concordou em fazer um suposto reconhecimento facial, além de entregar o próprio aparelho celular.

Com os dados e o telefone em mãos, as mulheres conseguiram transferir a quantia da conta bancária da aposentada. Testemunhas relataram ainda que a dupla tentou acessar o sistema do governo federal na segunda-feira (26/10) e retornou ao imóvel no dia seguinte para contratar um empréstimo em nome da vítima.

Como a farsa foi descoberta?

A insistência e o vaivém no endereço levantaram a desconfiança de um vizinho, que decidiu chamar a polícia para averiguar a situação. Os agentes chegaram a tempo de deter as duas mulheres no local.

Gravações divulgadas na internet revelaram uma das suspeitas exibindo maços de cédulas. Conforme apontou o vizinho, a quantia mostrada no vídeo seria o dinheiro retirado da idosa.

Como checar a identidade dos profissionais de saúde?

A Secretaria Municipal de Saúde comunicou que as equipes comunitárias atuam sempre uniformizadas e com crachá funcional visível. O órgão destacou que os servidores da rede pública jamais solicitam informações confidenciais, dados de contas ou cartões, nem fazem registros fotográficos de documentos ou do rosto dos moradores.

Para evitar fraudes, o município orienta que qualquer pessoa com dúvidas sobre a visita confirme a identidade dos funcionários pelo canal oficial de WhatsApp da respectiva equipe de Saúde da Família.

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