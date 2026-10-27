Enem 2026: locais de prova são divulgados; veja como consultar

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já estão disponíveis para consulta. Os candidatos encontram as informações no cartão de confirmação de inscrição, acessível na Página do Participante.

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Para visualizar o cartão, é necessário entrar no endereço enem.inep.gov.br/participante com os dados da conta gov.br, inserindo CPF e senha.

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O documento reúne dados essenciais: local do exame, número de inscrição, horários e datas de aplicação. Ele também especifica a língua estrangeira escolhida para a prova, além de solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

O Inep não exige a apresentação do cartão impresso nos dias do teste, mas recomenda portar o papel para conferência. A orientação ao estudante inclui pesquisar o endereço com antecedência, avaliar tempo e distância, além de simular o trajeto em um domingo.

Mais informações

O Enem 2026 será aplicado no segundo e no terceiro domingo de novembro, nos dias 8 e 15. O fechamento dos portões ocorre às 13h, e o órgão indica que os participantes cheguem às 12h. O cronograma segue o fuso de Brasília:

abertura dos portões às 12h;

fechamento dos portões às 13h;

início das provas às 13h30;

término no primeiro dia às 19h;

término no segundo dia às 18h30.

Para entrar no local, o participante deve apresentar documento oficial com foto. O Inep aceita formatos digitais pelo aplicativo oficial, tais como:

e-título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. Capturas de tela não são válidas, e o uso do celular fica proibido na sala.

O estudante deve levar caneta esferográfica transparente de tinta preta, com a orientação de ter pelo menos duas unidades. É permitido portar lanche, como chocolates, castanhas ou barras de cereal, sujeito a vistoria pelo fiscal. A água precisa ficar em garrafa transparente sem rótulo. Em razão das cinco horas e meia de exame, a recomendação inclui calçados e roupas confortáveis.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima