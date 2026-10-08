Enem 2026: confira as datas das provas, regras e novidades do exame

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio realizam as provas de 2026 nos dias 8 e 15 de novembro. A avaliação abrange linguagens, ciências humanas e da natureza, matemática e redação para participantes que buscam vagas na educação superior ou a certificação de conclusão do ensino médio.

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Horários e orientações para o dia do exame

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sempre pelo horário de Brasília, com início dos testes às 13h30. O encerramento ocorre às 19h no primeiro domingo e às 18h30 no segundo. O estudante deve verificar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, documento previsto para outubro na Página do Participante.

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Para ter acesso à sala, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta em material transparente e via original de documento oficial com foto. São aceitos:

passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira de Trabalho;

documentos digitais (e-Título, CNH e CIN) apresentados nos aplicativos oficiais;

Carteira de Identidade Nacional (CIN);

cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe com validade jurídica de identidade.

O aplicativo do e-Título sem foto não serve para identificação. Dispositivos eletrônicos desligados e demais itens proibidos devem ser mantidos no envelope porta-objetos lacrado abaixo da carteira.

Gabarito, resultados e novidades

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira publica os gabaritos oficiais no portal até o 10º dia útil após o segundo domingo. Os resultados individuais saem em meados de janeiro de 2027, utilizáveis no Sisu, Prouni e Fies.

Inscritos afetados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas listadas em edital podem solicitar a reaplicação do exame na Página do Participante. O Inep analisa os pedidos de forma individual.

Nesta edição, concluintes do ensino médio da rede pública receberam inscrição automática a partir dos registros escolares. O exame também integra a avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para ampliar a participação discente e qualificar dados educacionais.

Plataformas digitais de estudo

Os participantes contam com ferramentas complementares de preparação: