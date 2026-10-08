Enem 2026: confira as datas das provas, regras e novidades do exame
Avaliação acontece em novembro com inscrição automática para rede pública; veja dicas práticas de preparação e documentos exigidos
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Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio realizam as provas de 2026 nos dias 8 e 15 de novembro. A avaliação abrange linguagens, ciências humanas e da natureza, matemática e redação para participantes que buscam vagas na educação superior ou a certificação de conclusão do ensino médio.
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Horários e orientações para o dia do exame
Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, sempre pelo horário de Brasília, com início dos testes às 13h30. O encerramento ocorre às 19h no primeiro domingo e às 18h30 no segundo. O estudante deve verificar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, documento previsto para outubro na Página do Participante.
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Para ter acesso à sala, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta em material transparente e via original de documento oficial com foto. São aceitos:
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passaporte;
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Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
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Carteira de Trabalho;
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documentos digitais (e-Título, CNH e CIN) apresentados nos aplicativos oficiais;
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Carteira de Identidade Nacional (CIN);
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cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;
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identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe com validade jurídica de identidade.
O aplicativo do e-Título sem foto não serve para identificação. Dispositivos eletrônicos desligados e demais itens proibidos devem ser mantidos no envelope porta-objetos lacrado abaixo da carteira.
Gabarito, resultados e novidades
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira publica os gabaritos oficiais no portal até o 10º dia útil após o segundo domingo. Os resultados individuais saem em meados de janeiro de 2027, utilizáveis no Sisu, Prouni e Fies.
Inscritos afetados por problemas logísticos ou acometidos por doenças infectocontagiosas listadas em edital podem solicitar a reaplicação do exame na Página do Participante. O Inep analisa os pedidos de forma individual.
Nesta edição, concluintes do ensino médio da rede pública receberam inscrição automática a partir dos registros escolares. O exame também integra a avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica para ampliar a participação discente e qualificar dados educacionais.
Plataformas digitais de estudo
Os participantes contam com ferramentas complementares de preparação:
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MEC Enem: simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual com inteligência artificial, mediante cadastro no Gov.br;
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MEC Livros: biblioteca digital com acervo de cerca de 25 mil títulos nacionais e internacionais;
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MEC Idiomas: cursos de inglês e espanhol do nível básico ao avançado, reunindo atividades práticas, testes de nivelamento e agente de inteligência artificial para apoio e prática de conversação.