Inscrições para o Enem 2026: o guia completo com todas as datas

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Milhões de estudantes brasileiros já podem garantir participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As inscrições estão abertas desde o dia 25 de maio e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante. Considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, o exame dá acesso a universidades públicas, bolsas em instituições privadas e programas de financiamento estudantil.

Os candidatos que não conseguiram isenção precisam pagar a taxa de inscrição, mantida em R$ 85, até o dia 10 de junho. O pagamento pode ser feito via boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, dependendo do banco. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro de 2026.

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O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram o calendário completo, permitindo que os candidatos se organizem para todas as etapas. Manter a atenção às datas é crucial para não perder nenhuma oportunidade.

Cronograma completo do Enem 2026

Para facilitar a organização, confira as principais datas do exame. É importante lembrar que todos os prazos seguem o horário de Brasília.

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho de 2026

Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de junho de 2026

Divulgação do local de prova : final de outubro de 2026

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro de 2026

Divulgação dos gabaritos: final de novembro de 2026

Resultados individuais: 19 de janeiro de 2027

Como fazer a inscrição passo a passo

O processo de inscrição é simples e totalmente online. O primeiro passo é acessar a "Página do Participante" no site oficial do Inep e fazer o login com a conta Gov.br. Caso não tenha uma, é possível criar o cadastro na hora, de forma gratuita.

Na sequência, o sistema solicitará o preenchimento de dados pessoais, como CPF e data de nascimento. O candidato também deverá informar um endereço de e-mail e um número de celular válidos, que serão usados para comunicações importantes sobre o exame.

Durante o preenchimento, é necessário responder ao questionário socioeconômico e escolher a cidade onde deseja realizar a prova. Além disso, o participante deve optar por inglês ou espanhol como língua estrangeira na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Após concluir todas as etapas, basta gerar o boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU) ou escolher outra forma de pagamento para quitar a taxa.

A nota do Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado também permite concorrer a bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e a financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.