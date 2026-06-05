MEC prorroga inscrições para Enem até 12 de junho; veja novo cronograma

O Governo Federal prorrogou nesta sexta-feira (5/06) o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a mudança, os estudantes poderão se inscrever até o próximo dia 12 de junho por meio da Página do Participante.

O prazo original iria até às 23h59 desta sexta-feira (05/06). Com a mudança, todos os prazos foram alterados, como a data limite para o pagamento da taxa, que agora passa a ser até o dia 17 de junho.

O Enem é a principal forma de ingresso no Ensino Superior no Brasil. O exame acontece durante dois domingos consecutivos, nos dias 8 e 15 de novembro de 2026. os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30.

No primeiro dia, 8 de novembro, os estudantes realizarão as provas de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação) e 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

No segundo dia, dia 15 de novembro, os candidatos responderão 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 questões de matemática.

Os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada automaticamente, mas é necessário acessar a Página do Participante para confirmar a participação e complementar informações, como município de realização das provas, língua estrangeira escolhida e, se necessário, a solicitação de recursos de acessibilidade. Os demais participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição.

Já para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. (Confira os novos prazos ao final da matéria).

No edital do Enem 2026, é possível conferir todas as regras da edição, como o cronograma, os procedimentos para atendimento especializado e demais orientações aos participantes.

Para utilizar o exame para obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência, o interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição. De acordo com o edital, podem solicitar a certificação os participantes que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes nem egressos do ensino médio.

Atendimento especializado



Os participantes que necessitam de atendimento especializado devem fazer a solicitação no momento da inscrição. O atendimento é voltado para pessoas com as seguintes condições: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Nome social

Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Nesse contexto, antes de se inscrever, o participante deverá verificar seu cadastro na Receita Federal e, se for o caso, atualizá-lo.

Pé-de-Meia

Os participantes do Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200. O pagamento do incentivo extra será efetuado após a confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para o recebimento das demais parcelas do programa.

Orientações

O portal do Inep conta com uma página na qual é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.

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Novo cronograma

Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho.

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 17 de junho.

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 12 de junho.

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 12 de junho.

Resultado do atendimento especializado: 26 de junho.

Recurso do atendimento especializado: de 29 a 3 de julho

Resultado do recurso: 10 de julho.

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

