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Fuvest 2027: calendário é divulgado com mudanças na prova e nos livros

Primeira fase terá menos questões e lista de leituras obrigatórias foi atualizada; confira as datas para se programar para o vestibular da USP

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/05/2026 14:18

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Fuvest 2027: calendário é divulgado com mudanças na prova e nos livros
A Universidade de São Paulo (USP), cujo processo seletivo da Fuvest 2027 já tem novo cronograma e mudanças nas provas. crédito: Reprodução/ USP

A Fuvest divulgou o cronograma do Vestibular 2027, processo seletivo para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições poderão ser realizadas entre 17 de agosto e 9 de outubro de 2026.

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A primeira fase da prova está marcada para 1º de novembro, enquanto a segunda fase acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro. A divulgação da primeira chamada de aprovados está prevista para 26 de janeiro de 2027.

Segundo a fundação, o calendário foi ajustado para evitar sobreposição com as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares importantes do país.

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Confira o calendário da Fuvest 2027

  • Pedido de isenção ou redução da taxa: 11 de maio a 10 de julho de 2026

  • Divulgação do Guia de Carreiras e Cursos: 3 de agosto de 2026

  • Divulgação do Guia de Jornada: 10 de agosto de 2026

  • Divulgação do Guia de Provas: 17 de agosto de 2026

  • Período de inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026

  • Divulgação dos locais de prova (1ª fase): 21 de outubro de 2026

  • Realização da primeira fase: 1º de novembro de 2026

  • Divulgação dos convocados e locais (2ª fase): 23 de novembro de 2026

  • Realização da segunda fase: 6 e 7 de dezembro de 2026

  • Provas de competências específicas: 8 a 11 de dezembro de 2026

  • Divulgação da primeira chamada: 26 de janeiro de 2027

Mudanças na prova e nos livros

A primeira fase do vestibular terá 80 questões de múltipla escolha, em vez das tradicionais 90. O tempo de duração da prova, no entanto, será mantido.

De acordo com a instituição, a mudança visa ampliar o tempo de reflexão e análise dos candidatos em uma prova considerada cada vez mais interdisciplinar.

A lista de leituras obrigatórias também foi atualizada, mantendo apenas autoras mulheres. Confira os livros cobrados:

  • “Opúsculo Humanitário” (1853) – Nísia Floresta

  • “Nebulosas” (1872) – Narcisa Amália

  • “Memórias de Martha” (1899) – Julia Lopes de Almeida

  • “Caminho de pedras” (1937) – Rachel de Queiroz

  • “A paixão segundo G. H.” (1964) – Clarice Lispector

  • “Geografia” (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

  • “Balada de amor ao vento” (1990) – Paulina Chiziane

  • “Canção para ninar menino grande” (2018) – Conceição Evaristo

  • “A visão das plantas” (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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