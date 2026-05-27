Fuvest 2027: calendário é divulgado com mudanças na prova e nos livros

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Fuvest divulgou o cronograma do Vestibular 2027, processo seletivo para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições poderão ser realizadas entre 17 de agosto e 9 de outubro de 2026.

A primeira fase da prova está marcada para 1º de novembro, enquanto a segunda fase acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro. A divulgação da primeira chamada de aprovados está prevista para 26 de janeiro de 2027.

Segundo a fundação, o calendário foi ajustado para evitar sobreposição com as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares importantes do país.

Leia Mais

Confira o calendário da Fuvest 2027

Pedido de isenção ou redução da taxa: 11 de maio a 10 de julho de 2026

Divulgação do Guia de Carreiras e Cursos: 3 de agosto de 2026

Divulgação do Guia de Jornada: 10 de agosto de 2026

Divulgação do Guia de Provas: 17 de agosto de 2026

Período de inscrições: 17 de agosto a 9 de outubro de 2026

Divulgação dos locais de prova (1ª fase): 21 de outubro de 2026

Realização da primeira fase: 1º de novembro de 2026

Divulgação dos convocados e locais (2ª fase): 23 de novembro de 2026

Realização da segunda fase: 6 e 7 de dezembro de 2026

Provas de competências específicas: 8 a 11 de dezembro de 2026

Divulgação da primeira chamada: 26 de janeiro de 2027

Mudanças na prova e nos livros

A primeira fase do vestibular terá 80 questões de múltipla escolha, em vez das tradicionais 90. O tempo de duração da prova, no entanto, será mantido.

De acordo com a instituição, a mudança visa ampliar o tempo de reflexão e análise dos candidatos em uma prova considerada cada vez mais interdisciplinar.

A lista de leituras obrigatórias também foi atualizada, mantendo apenas autoras mulheres. Confira os livros cobrados:

“Opúsculo Humanitário” (1853) – Nísia Floresta

“Nebulosas” (1872) – Narcisa Amália

“Memórias de Martha” (1899) – Julia Lopes de Almeida

“Caminho de pedras” (1937) – Rachel de Queiroz

“A paixão segundo G. H.” (1964) – Clarice Lispector

“Geografia” (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

“Balada de amor ao vento” (1990) – Paulina Chiziane

“Canção para ninar menino grande” (2018) – Conceição Evaristo

“A visão das plantas” (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.