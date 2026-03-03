Assine
overlay
Início Nacional
PROCESSO SELETIVO

Além da Fuvest: conheça os vestibulares mais difíceis do Brasil

A prova da USP é famosa, mas outros exames pelo país também se destacam pela alta concorrência e complexidade; conheça alguns deles

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
03/03/2026 17:51 - atualizado em 03/03/2026 17:54

compartilhe

SIGA
x
Além da Fuvest: conheça os vestibulares mais difíceis do Brasil
Além da Fuvest: conheça os vestibulares mais difíceis do Brasil crédito: Reprodução/ USP

O processo seletivo da Universidade de São Paulo, a Fuvest, se destaca nacionalmente como um dos mais difíceis. No entanto, o exame não é o único no pódio dos mais desafiadores. Pelo Brasil, outras instituições se destacam por processos seletivos complexos e com uma concorrência acirrada, exigindo grande preparação dos candidatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As provas variam em formato e conteúdo, mas todas compartilham um altíssimo nível de exigência. Para quem busca uma vaga no ensino superior em cursos muito concorridos, conhecer as características de cada exame pode facilitar o planejamento dos estudos.

Leia Mais

Conheça 5 vestibulares tão ou mais difíceis que a Fuvest

Vestibular do ITA
O processo seletivo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos (SP), é conhecido por suas provas de física, química e matemática, que têm um nível que supera o conteúdo padrão do ensino médio. Além da maratona intelectual, os aprovados ainda passam por uma rigorosa inspeção de saúde e aptidão física.

Vestibular do IME
Assim como o ITA, o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, possui um dos exames mais exigentes do país, combinando questões objetivas e discursivas de altíssima complexidade e exames de saúde e testes de aptidão física. A concorrência é enorme, e o preparo dos candidatos costuma levar anos, muitas vezes em cursos preparatórios especializados.

Vestibular da Unicamp
A prova da Universidade Estadual de Campinas se diferencia pelas questões contextualizadas e interdisciplinares, exigindo uma grande capacidade de interpretação e argumentação. O modelo foge do tradicional conteúdo memorizado, valorizando o pensamento crítico e a redação, que costuma propor gêneros textuais variados.

Vestibular da UERJ (Medicina)
Embora o exame da Universidade do Estado do Rio de Janeiro seja aplicado para diversos cursos, a disputa por uma vaga em medicina o coloca nesta lista, tendo em vista que a relação candidato-vaga é uma das maiores do Brasil. É dividida em duas fases, sendo a primeira uma prova que cobra linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e a segunda um exame discursivo focando em matérias específicas do curso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

enem fuvest medicina vestibular

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay