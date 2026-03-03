Além da Fuvest: conheça os vestibulares mais difíceis do Brasil
A prova da USP é famosa, mas outros exames pelo país também se destacam pela alta concorrência e complexidade; conheça alguns deles
O processo seletivo da Universidade de São Paulo, a Fuvest, se destaca nacionalmente como um dos mais difíceis. No entanto, o exame não é o único no pódio dos mais desafiadores. Pelo Brasil, outras instituições se destacam por processos seletivos complexos e com uma concorrência acirrada, exigindo grande preparação dos candidatos.
As provas variam em formato e conteúdo, mas todas compartilham um altíssimo nível de exigência. Para quem busca uma vaga no ensino superior em cursos muito concorridos, conhecer as características de cada exame pode facilitar o planejamento dos estudos.
Conheça 5 vestibulares tão ou mais difíceis que a Fuvest
Vestibular do ITA
O processo seletivo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos (SP), é conhecido por suas provas de física, química e matemática, que têm um nível que supera o conteúdo padrão do ensino médio. Além da maratona intelectual, os aprovados ainda passam por uma rigorosa inspeção de saúde e aptidão física.
Vestibular do IME
Assim como o ITA, o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, possui um dos exames mais exigentes do país, combinando questões objetivas e discursivas de altíssima complexidade e exames de saúde e testes de aptidão física. A concorrência é enorme, e o preparo dos candidatos costuma levar anos, muitas vezes em cursos preparatórios especializados.
Vestibular da Unicamp
A prova da Universidade Estadual de Campinas se diferencia pelas questões contextualizadas e interdisciplinares, exigindo uma grande capacidade de interpretação e argumentação. O modelo foge do tradicional conteúdo memorizado, valorizando o pensamento crítico e a redação, que costuma propor gêneros textuais variados.
Vestibular da UERJ (Medicina)
Embora o exame da Universidade do Estado do Rio de Janeiro seja aplicado para diversos cursos, a disputa por uma vaga em medicina o coloca nesta lista, tendo em vista que a relação candidato-vaga é uma das maiores do Brasil. É dividida em duas fases, sendo a primeira uma prova que cobra linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e a segunda um exame discursivo focando em matérias específicas do curso.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata