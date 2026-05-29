Racismo na escola: um guia para pais saberem como agir e apoiar os filhos

Um protesto em Belo Horizonte, motivado por uma denúncia de injúria racial cometida contra um aluno, trouxe novamente à tona um debate urgente: como as famílias podem agir quando o racismo acontece dentro da escola. Saber os passos corretos é fundamental para proteger a criança ou adolescente e garantir que a instituição tome as medidas necessárias.

O primeiro passo após o filho relatar um episódio de racismo é acolher. Ouça com atenção, sem interrupções ou julgamentos, e valide os sentimentos dele. É importante que a criança se sinta segura e compreendida em casa. Anote todos os detalhes do ocorrido: data, horário, local, as palavras exatas que foram ditas e quem estava presente. Esse registro será essencial.

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Como acionar a escola

Com as informações documentadas, o próximo passo é procurar a gestão da escola. Agende uma reunião formal com a diretoria ou a coordenação pedagógica. Apresente os fatos de maneira calma e objetiva, entregando uma cópia do seu relato por escrito. Questione sobre o protocolo da instituição para casos de racismo e quais providências serão tomadas.

A escola tem o dever de investigar a denúncia e aplicar as sanções previstas em seu regimento. Caso a resposta não seja satisfatória ou a instituição se mostre omissa, os pais podem acionar o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação do município ou estado. Em situações mais graves, registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia é o caminho indicado. É importante lembrar que, desde 2023, a injúria racial é equiparada ao crime de racismo, sendo inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

Apoio emocional e fortalecimento

O apoio em casa é tão importante quanto as ações formais. O racismo afeta diretamente a autoestima, por isso, reforce a identidade positiva do seu filho. Converse abertamente sobre o orgulho de suas origens e ancestralidade. Promova o contato com referências positivas por meio de livros, filmes e personagens que o representem.

Crie um ambiente onde o diálogo sobre raça e preconceito seja natural e constante. Isso ajuda a criança a desenvolver ferramentas para identificar e se posicionar diante de novas situações. Se perceber que o impacto emocional foi muito grande, com mudanças de comportamento como isolamento ou tristeza, buscar acompanhamento psicológico é uma forma de cuidado fundamental.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.