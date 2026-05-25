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Inep abre inscrições para o Enem 2026 nesta segunda: veja como participar

O prazo já está correndo; preparamos um guia com todas as etapas para você não errar na hora de se inscrever no maior vestibular do país

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Flor Sette Camara*
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Repórter
25/05/2026 15:39 - atualizado em 25/05/2026 16:02

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Inep abre inscrições para o Enem 2026 nesta segunda: veja como participar
O Enem representa a porta de entrada para universidades e bolsas de estudo para milhares de estudantes crédito: Divulgação/ Wikicommons

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 abriram nesta segunda-feira (25/5). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deu início ao processo, e estudantes de todo o Brasil têm até 5 de junho para garantir sua participação no principal vestibular do país.

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Todo o procedimento é realizado on-line, na Página do Participante, e os candidatos precisam se atentar aos prazos e preencher os dados com cuidado para evitar problemas futuros. O exame é a porta de entrada para universidades públicas, bolsas de estudo e financiamentos estudantis.

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Uma das novidades deste ano é a inscrição automática para todos os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Apesar da automação, esses alunos devem acessar a Página do Participante para confirmar a participação, informar se precisam de recursos de acessibilidade e escolher o município de prova e a língua estrangeira.

Passo a passo para a inscrição no Enem 2026

Para não cometer erros durante o processo, a reportagem preparou um guia com as etapas necessárias. Confira cada uma delas e certifique-se de completar o cadastro corretamente.

  1. Acesse a Página do Participante: o primeiro passo é entrar no site oficial do Enem, onde é possível fazer a inscrição. Será necessário fazer o login com sua conta Gov.br. e , caso não tenha uma, será preciso criá-la antes de continuar.

  2. Preencha seus dados pessoais: informe seu CPF e data de nascimento. O sistema buscará automaticamente seus dados na base da Receita Federal. Verifique se todas as informações, como nome completo e nome da mãe, estão corretas.

  3. Informe seus dados de contato: é obrigatório cadastrar um endereço de e-mail e um número de telefone válidos. É por meio deles que o Inep enviará informações importantes sobre o exame.

  4. Solicite atendimento especializado: caso precise de recursos de acessibilidade, como prova em braile, tradutor-intérprete de Libras ou tempo adicional, este é o momento de fazer a solicitação e anexar os documentos comprobatórios.

  5. Escolha o idioma da prova de língua estrangeira: o candidato deve optar entre inglês ou espanhol. Essa escolha não poderá ser alterada depois de finalizada a inscrição.

  6. Complete o questionário socioeconômico: responda às 25 perguntas sobre sua realidade familiar e escolar. As informações são usadas pelo Inep para traçar o perfil dos participantes e não influenciam sua nota.

  7. Confirme e gere o boleto: após preencher tudo, confirme seus dados e gere a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 85. O pagamento pode ser feito por boleto, Pix ou cartão de crédito.

A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento da taxa. Candidatos que conseguiram a isenção da taxa também precisam realizar a inscrição normalmente para participar do exame, no entanto, são isentos de pagar.

Além disso, estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que comparecerem aos dois dias de prova receberão um incentivo de R$ 200.

As provas do Enem 2026 estão agendadas para os dias 8 e 15 de novembro. A nota obtida é utilizada como critério de seleção para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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