Inscrição Enem 2026: o guia completo para não cometer nenhum erro

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 estão oficialmente abertas e vão até as 23h59 do dia 5 de junho. Candidatos de todo o Brasil devem acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante) para garantir sua vaga na prova mais importante do país. O processo, que é totalmente online, exige atenção aos detalhes para evitar erros que possam comprometer a participação.

Antes mesmo de iniciar a inscrição, os estudantes que se enquadram nos critérios de baixa renda precisam verificar o resultado do pedido de isenção da taxa. A gratuidade é garantida para quem está no último ano do ensino médio em escola pública, cursou todo o ensino médio em rede pública ou como bolsista integral na rede privada, ou pertence a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

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Mesmo com a isenção aprovada, a inscrição no exame não é automática. Todos os interessados, isentos ou não, devem seguir o procedimento completo para confirmar a participação nas provas.

Passo a passo da inscrição no Enem 2026

O processo foi desenhado para ser intuitivo, mas cada etapa requer cuidado. Para se inscrever, o candidato precisa ter um cadastro ativo no portal Gov.br, que será sua identidade digital para acessar o sistema.

Acesso ao sistema: entre na Página do Participante e faça o login com seu CPF e senha do Gov.br. Dados pessoais: você será direcionado a um chat com a Nanda, que solicitará alguns dados pessoais. Iniciar inscrição: após informar os dados solicitados, é só clicar na opção “Iniciar Inscrição” e preencher mais algumas informações. Atendimento especializado: informe se você necessita de algum recurso de acessibilidade para realizar a prova, como auxílio para leitura, prova em braile ou tempo adicional. Escolha da língua estrangeira: selecione a opção de prova de língua estrangeira entre inglês ou espanhol. É possível alterar essa escolha durante o período de inscrições, até o dia 5 de junho. Escolha o estado e cidade: escolha o estado e o município no qual deseja realizar sua prova. Questionário socioeconômico: responda às perguntas sobre sua realidade familiar e escolar. As informações são usadas para fins estatísticos. Pagamento da taxa: ao final, os candidatos não isentos devem gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 85 e efetuar o pagamento até 10 de junho de 2026 para confirmar a inscrição.

Atenção aos detalhes finais

Revise todos os dados antes de finalizar o processo. A escolha do município onde fará a prova também é uma etapa fundamental e deve ser feita com atenção. A foto enviada no cadastro precisa ser atual, nítida e individual, mostrando o rosto do participante.

A confirmação final da inscrição só acontece após a compensação do pagamento da taxa ou da aprovação definitiva da isenção. As provas do Enem 2026 estão agendadas para os dias 8 e 15 de novembro, e o Cartão de Confirmação, com o local exato da prova, será liberado semanas antes do exame.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.