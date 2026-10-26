Viatura da PM atinge entregador de iFood após comemoração de vitória de Lula
Registro viralizou nas redes durante o pleito; vídeo coloca em xeque a atuação policial e motivação da colisão em via pública de Florianópolis
compartilhe
Um vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo de eleições (25/10), expõe um carro da polícia militar de Florianópolis atingindo um entregador de iFood. O atropelamento registrado nas imagens teria ocorrido pela comemoração do motociclista à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com o relato de quem divulgou o vídeo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O vídeo já soma mais de 140 mil curtidas e 40 mil comentários, questionando a posição dos militares no vídeo e a violência propagada.
Lula venceu o segundo turno das eleições com 51,79% dos votos válidos, garantindo sua permanência no cargo. Com a definição das urnas, o petista foi reeleito para seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. A posse oficial do presidente está marcada para 5 de janeiro de 2027.
Leia Mais
-
Lula promete mudar o jeito de governar, ataca Flávio e diz que venceu intromissão externa
-
Reeleito, Lula promete mudar jeito de governar e fazer ‘o melhor mandato da história’
-
Virada inédita na disputa presidencial
A definição da eleição deste ano consagrou uma virada inédita na história política. Esta é a primeira vez em que um candidato a presidente vira o placar da votação e supera o adversário entre o primeiro turno e o segundo turno.
Na primeira etapa da apuração, realizada em 4 de outubro, o candidato Flávio havia terminado a contagem na frente, com 47,03% dos votos válidos. Naquela ocasião, Lula havia alcançado 45,16% dos votos apurados.
Recorde e histórico de vitórias
Com o resultado oficial deste domingo, Lula amplia o seu recorde histórico em eleições diretas para a Presidência da República. O presidente eleito soma vitórias eleitorais em quatro pleitos: 2002, 2006, 2022 e 2026.
Taxas de abstenção, brancos e nulos
Os dados apurados neste domingo também indicaram alterações importantes na movimentação do eleitorado perante as urnas:
-
a taxa de abstenção caiu de 21,08% no primeiro turno para 19,21% no segundo turno;
-
o percentual de 19,21% representa a menor taxa de abstenção em um segundo turno desde o ano de 2018;
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
a soma de votos brancos e votos nulos atingiu o percentual de 3,24%.