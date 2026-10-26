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Viatura da PM atinge entregador de iFood após comemoração de vitória de Lula

Registro viralizou nas redes durante o pleito; vídeo coloca em xeque a atuação policial e motivação da colisão em via pública de Florianópolis

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
26/10/2026 14:01 - atualizado em 26/10/2026 14:09

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Vídeo: viatura da PM atinge entregador de iFood após comemoração de vitória de Lula
Registro de viatura da Polícia Militar que teria atropelado entregador em Florianópolis durante comemoração de eleições crédito: Reprodução / Instagram

Um vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo de eleições (25/10), expõe um carro da polícia militar de Florianópolis atingindo um entregador de iFood. O atropelamento registrado nas imagens teria ocorrido pela comemoração do motociclista à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com o relato de quem divulgou o vídeo.

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O vídeo já soma mais de 140 mil curtidas e 40 mil comentários, questionando a posição dos militares no vídeo e a violência propagada.

Lula venceu o segundo turno das eleições com 51,79% dos votos válidos, garantindo sua permanência no cargo. Com a definição das urnas, o petista foi reeleito para seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. A posse oficial do presidente está marcada para 5 de janeiro de 2027.

Leia Mais

Virada inédita na disputa presidencial

A definição da eleição deste ano consagrou uma virada inédita na história política. Esta é a primeira vez em que um candidato a presidente vira o placar da votação e supera o adversário entre o primeiro turno e o segundo turno.

Na primeira etapa da apuração, realizada em 4 de outubro, o candidato Flávio havia terminado a contagem na frente, com 47,03% dos votos válidos. Naquela ocasião, Lula havia alcançado 45,16% dos votos apurados.

Recorde e histórico de vitórias

Com o resultado oficial deste domingo, Lula amplia o seu recorde histórico em eleições diretas para a Presidência da República. O presidente eleito soma vitórias eleitorais em quatro pleitos: 2002, 2006, 2022 e 2026.

Taxas de abstenção, brancos e nulos

Os dados apurados neste domingo também indicaram alterações importantes na movimentação do eleitorado perante as urnas:

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