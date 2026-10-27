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Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Psicóloga e produtora, Camila era a única filha mulher do jornalista esportivo

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
27/10/2026 09:50 - atualizado em 27/10/2026 10:01

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Camila Kfouri
Camila Kfouri crédito: Carine Wallauer/UOL

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu nessa segunda-feira (26/10), aos 48 anos. A  informação foi confirmada por Juca, em um texto publicado no UOL Esportes. A causa da morte ainda não foi divulgada. 

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Camila era psicóloga e psicoterapeuta, trabalhou na produção da Conspiração Filmes e atuou como DJ de música brasileira. Ela construiu uma trajetória profissional marcada pelo vínculo com os amigos e pacientes. 

Segundo Juca Kfouri, Camila enfrentou diversos problemas de saúde ao longo da vida após um evento traumático na infância, quando, aos seis anos de idade, viu o avô ser baleado durante um assalto na porta de casa. O jornalista relatou que a filha desenvolveu sequelas e enfrentou diferentes complicações médicas. 

"Perdi hoje uma das paixões da minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas", escreveu o jornalista.

Em sua homenagem, a amiga de longa data, Rita Wainer, recordou os 31 anos de amizade com Camila e descreveu a dificuldade de lidar com sua perda. "Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu a artista.

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Camila era a única filha mulher dentre os quatro filhos de Juca. “Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim”, finalizou o jornalista. 

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