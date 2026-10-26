Morre, aos 72 anos, ícone do forró Oswaldinho do Acordeon

A música brasileira perdeu um de seus grandes nomes nesse domingo (25/10). Oswaldinho do Acordeon morreu aos 72 anos, e a notícia provocou manifestações de pesar de artistas como Chico César e Elba Ramalho. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

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Com uma trajetória marcada pela versatilidade, o sanfoneiro ajudou a ampliar as possibilidades do forró ao incorporar influências de estilos como rock, jazz, blues e música erudita. Reconhecido pela habilidade com o acordeon, ele construiu uma carreira que o transformou em referência da música nordestina.

A repercussão do falecimento mobilizou colegas e admiradores nas redes sociais.



Chico César prestou homenagem ao músico ao compartilhar uma mensagem de despedida: “Adeus, mestre Oswaldinho do Acordeon. Você e sua música seguem em nossos corações”.

Elba Ramalho também lamentou a perda e destacou a permanência da obra do instrumentista. “Hoje a saudade fala mais alto, mas sua sanfona continuará tocando dentro de nós. Que Deus conforte o coração de todos que o amavam. Siga a luz”, escreveu.

O guitarrista Nelson Faria foi outro artista a se manifestar: “Hoje se foi um dos maiores sanfoneiros que esse país já conheceu. Vai fazer falta”.

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