‘Francisco Mário no acordeon’ chega às plataformas digitais



Irmão do cartunista Henfil e do sociólogo Betinho, o compositor e violonista carioca Chico Mário (1948-1988) teve 10 de suas canções gravadas pelo pianista, compositor, arranjador e acordeonista Marcelo Caldi no disco “Francisco Mário no acordeon”.



Pianista, produtor cultural e filho de Chico, Marcos Souza comenta que o projeto se inicia com o acordeon de Caldi, mas terá também outras gravações com violonistas e pianistas. “Iniciamos com Caldi, esse grande músico, sanfoneiro e arranjador, começando da forma grandiosa que meu pai merece. O projeto nasce para celebrar a obra solo no vasto e diverso repertório de Francisco Mário, o querido Chico Mário, como era carinhosamente chamado.”



Idealizador e produtor do disco, Marcos diz que está muito feliz com o resultado e ansioso para ver a música do pai ecoar pelos foles do mundo, com a primeira gravação.



“Somam-se ao álbum as partituras dos 10 arranjos e que servem a qualquer sanfoneiro do mundo que queira conhecer e se debruçar no fantástico mundo musical de um eclético compositor brasileiro. Chico tem a envergadura do compositor com assinatura forte e o ecletismo de uma obra pulsante”, afirma. As partituras podem ser baixadas no site do Instituto Chico Mário.



Arranjos

Caldi conta que quando Marcos o convidou para o projeto, propôs que ele criasse os arranjos. “Escolhemos 10 músicas que tinham a ver com o universo do acordeon brasileiro, mas que também tivessem uma variedade, que não fossem somente músicas de forró ou xote”, diz.



“Fomos batendo uma bola, ele fez essa curadoria artística de uma primeira seleção e a escolha final das músicas, mas sempre com a palavra final dele e acho que deu certo. É um disco variado, representando os momentos diversos da carreira dele de diversos discos”, afirma.



Ele observa que “o Brasil é um celeiro de acordeonistas de vários estilos musicais que são tocados nesse instrumento. O acordeon representa muito a música de festa, a música dos interiores, enfim, penetrou em todas as camadas da sociedade”.



O músico ressalta que tudo o que se ouve no álbum foi tocado ao vivo. “Acho que o resultado é mostrar as melodias, as harmonias e as criações de Chico Mário, respeitando muito da originalidade, mas também colocando um pouco da minha assinatura como músico.”



Faixa a faixa



• “Barroco Mineiro”



• “Espanhola”



• “Ginga”



• “Guerra de Canudos”



• “Las locas”



• “O mágico”



• “Pijama de seda”



• “Ressurreição”



• “Sonho nordestino”



• “Terra queima”

“FRANCISCO MÁRIO NO ACORDEON”

• Disco de Marcelo Caldi

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais