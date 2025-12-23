PBH recebe inscrições para concursos literários

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, lançou os editais de seus dois principais concursos literários. Abrem nesta terça-feira (23/12) as inscrições para o Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte. O Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro – Literatura para Crianças e Jovens já está com as inscrições abertas.



O Cidade de Belo Horizonte, dedicado às categorias Conto e Poesia, vai premiar os dois vencedores com R$ 25 mil cada um. Criado em 1947, quando do cinquentenário da capital mineira, é o concurso literário mais antigo do país.



O João-de-Barro, por sua vez, que também vai premiar os vendedores com R$ 25 mil – para Texto Literário e Livro Ilustrado – foi criado em 1974.



Regras

As regras para os dois concursos são semelhantes. Podem participar pessoas físicas nascidas no Brasil, natas ou naturalizadas, e estrangeiros residentes no país. As obras inscritas devem ser inéditas, ou seja, não podem ter sido divulgadas, veiculadas, mencionadas ou publicadas, total ou parcialmente, em qualquer formato, incluindo sites, blogs ou redes sociais.



A avaliação das obras será realizada em etapas. Primeiramente, vai ocorrer a etapa de habilitação, com a análise da documentação exigida pelo edital. Em um segundo momento, o júri composto para cada categoria fará sua avaliação.



Uma característica que destaca o Prêmio João-de-Barro é a categoria do Livro Ilustrado, criada em 2011. Os jurados analisam a relação que texto, imagem e projeto gráfico estabelecem entre si e não cada uma separadamente, como faz a maioria dos prêmios.



Na edição mais recente do João-de-Barro, com resultado divulgado em maio passado, os premiados foram “Não deu em nada”, de Christiane Aparecida Tragante, de Araraquara, São Paulo, na categoria Livro Ilustrado, e “Riacho dos papagaios”, de Eriane de Araujo Dantas, de Brasília, por Texto Literário.



Já o Cidade de Belo Horizonte, que premiou na edição anterior as categorias Dramaturgia e Romance, os vencedores foram, respectivamente: “Antônimos de afável francês”, de Daniel Sandro Barboza Magalhães, de Matias Cardoso, Minas Gerais, e “O lampejo ocasional”, de Leonardo Piana Jordão Ribeiro, de Pouso Alegre, no Sul do estado.

CONCURSOS LITERÁRIOS DA PBH

As inscrições para o Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro podem ser feitas até 19 de fevereiro pelo Mapa Cultural. Informações: joaodebarro@pbh.gov.br. Já as inscrições para o Concurso Nacional Prêmio Cidade de Belo Horizonte vão até 20 de fevereiro, também pelo mesmo portal. Mais informações: premiocbh@pbh.gov.br.