Banda punk é alvo de inquérito por música sobre Papai Noel
Integrantes do grupo Garotos Podres foram interrogados por canção lançada em 1985. Letra chama o Bom Velhinho de "porco capitalista"
Um inquérito policial coloca a banda de punk rock paulista Garotos Podres sob investigação por supostamente incitar a violência, segundo seus membros. A denúncia teria sido feita após um show no primeiro semestre, mas só agora ganhou repercussão nas redes sociais, onde fãs e nomes ligados à área da cultura vêm manifestando apoio ao grupo.
O principal alvo é a canção "Papai Noel, velho batuta", lançada originalmente em 1985. Nela, o vocalista Mao canta que o Bom Velhinho, chamado de "porco capitalista", "rejeita os miseráveis" e que quer sequestrá-lo e matá-lo por isso.
Os quatro membros da banda teriam sido interrogados remotamente. O empresário que contratou o show em questão também teria sido ouvido pela Polícia Civil, dizem os músicos.
Segundo a denúncia, a letra seria uma forma "subliminar da cultura da violência" e atacaria crenças religiosas cristãs. Outras canções e falas ditas no show também estão sob investigação, segundo trechos do inquérito aos quais a reportagem teve acesso.
A íntegra dos documentos, porém, não foi divulgada. Segundo os membros da banda, a orientação do advogado é que detalhes como o autor da denúncia, o local onde a apresentação ocorreu e a unidade policial onde o caso foi registrado sejam mantidos em sigilo.
De acordo com os integrantes, o inquérito foi concluído recentemente e, agora, eles aguardam decisão do Ministério Público quanto ao arquivamento ou eventual denúncia.
Em suas redes sociais, a Garotos Podres têm ironizado o episódio e republicado as várias mensagens de apoio que vem recebendo, como as do diretório de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, do Partido dos Trabalhadores e do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica.
Há duas semanas, "Papai Noel, velho batuta" ganhou ainda um clipe em animação, que provoca os detratores da faixa. Nele, os músicos dizem que a banda foi alvo de "uma intimidação jurídica arquitetada por patriotários bozolóides de extrema direita".
Numa apresentação no Sesc Belenzinho, em 27 de setembro, Mao já havia falado ao público sobre o episódio. "Essa semana, a delegada, por videoconferência, perguntou para o Negralha, que é o nosso baterista, sobre essa canção. O que ele respondeu? O Negralha teve que explicar para a delegada de polícia que o Papai Noel não existe", diz ele em registro do show.
"Pior que é sério isso, 40 anos depois do fim da ditadura militar nós fomos inquiridos num processo inquisitorial, questionando as letras", continuou, antes de dizer que o processo se trata de um caso de censura.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que "um dos integrantes da banda mencionada foi ouvido em Termo de Declarações pelo Setor de Cartas Precatórias da Seccional de São Bernardo do Campo sobre um caso de racismo que é investigado pela Polícia Civil do estado da Paraíba". No entanto, não mencionou qualquer ligação com a música.