Eric Bauza, voz do Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos

Antonio Souza

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O dublador canadense Eric Bauza, amplamente reconhecido como a voz contemporânea de ícones da animação como Pernalonga e Patolino, morreu no domingo (25) em sua residência, em Los Angeles, aos 46 anos. Segundo a revista Variety, a causa da morte foi decorrente de doença cardiovascular hipertensiva.



O falecimento do artista foi confirmado publicamente por sua família por meio de comunicado divulgado no perfil oficial do ator nas redes sociais, informando que a perda ocorreu de forma repentina e que novos detalhes seriam compartilhados posteriormente.