Eric Bauza, voz do Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos
Dublador vencedor do Emmy morreu em casa em Los Angeles; artista deu voz a personagens clássicos de Looney Tunes e acumulava mais de 400 trabalhos
compartilhe
Antonio Souza
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O dublador canadense Eric Bauza, amplamente reconhecido como a voz contemporânea de ícones da animação como Pernalonga e Patolino, morreu no domingo (25) em sua residência, em Los Angeles, aos 46 anos. Segundo a revista Variety, a causa da morte foi decorrente de doença cardiovascular hipertensiva.
- TV Globinho vai voltar: relembre os 9 desenhos mais marcantes
- Menina de 6 anos ganha destaque como a DJ mais jovem do mundo, mas seus planos para festivais internacionais revelam uma ambição que vai além de animar a pista
O falecimento do artista foi confirmado publicamente por sua família por meio de comunicado divulgado no perfil oficial do ator nas redes sociais, informando que a perda ocorreu de forma repentina e que novos detalhes seriam compartilhados posteriormente.
Quem foi Eric Bauza?
Ao longo de sua trajetória profissional, Bauza se consolidou como um dos dubladores mais requisitados da indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Considerado o herdeiro vocal de pioneiros como Mel Blanc, ele assumiu a interpretação dos principais personagens do universo de "Looney Tunes" em filmes e séries recentes.
Além de Pernalonga e Patolino, o ator deu voz a personagens históricos da franquia:
- Galeria Looney Tunes: Piu-Piu, Hortelino Troca-Letras, Frangolino, Gaguinho, Papa-Léguas e Charlie, o Cão
- Produções de destaque: integrou o elenco vocal do longa-metragem "Space Jam: Um Novo Legado", da série "Looney Tunes Cartoons" e da produção "Coyote vs. Acme";
- Reconhecimento da crítica: em 2024, sua atuação em "O Dia em que a Terra Explodiu: Um Filme dos Looney Tunes" rendeu elogios da crítica especializada pela capacidade de conferir dinamismo e humor frenético aos personagens.
Leia Mais
Bauza recebeu cinco indicações ao Daytime Emmy por suas participações em produções animadas e conquistou três estatuetas do Children's & Family Emmy pelo trabalho vocal em títulos como "Teen Titans Go!", "Bugs Bunny Builders" e "Looney Tunes Cartoons".
Carreira e projetos
Com mais de 400 créditos em animações, filmes e jogos, Bauza estreou na dublagem em 2001, na produção "The Ripping Friends". Antes de se dedicar integralmente à voz original, o artista atuou no desenvolvimento visual de desenhos animados como desenhista e criador de personagens para diversos estúdios em Hollywood.
Seu currículo inclui participações em animações como "Avatar: A Lenda de Aang", "Chowder", "Scooby-Doo! Mistério S/A", "Ben 10 Omniverse", "Rick and Morty" e "Alvin e os Esquilos 2".
No momento de sua morte, o dublador estava envolvido nas etapas de pré-produção de dois novos trabalhos: o musical animado "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical", no qual interpretaria novamente o Patolino, e a série "The Dragon Masters", dando voz ao personagem Rei Shogun.
Homenagens da indústria e da Warner Bros.
A notícia da morte de Eric Bauza provocou manifestações emocionadas de colegas de elenco, produtores e executivos do setor audiovisual. O produtor cinematográfico Chris DeFaria destacou a dedicação incansável do artista e sua paixão pela preservação da memória dos desenhos animados tradicionais.
Em comunicado institucional, a presidente do Warner Bros. Television Group, Channing Dungey, prestou tributo ao legado deixado pelo dublador:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Eric Bauza era um talento vocal único que trouxe alegria e risos a milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante seus 15 anos na Warner Bros. Animation, ele foi a voz de Pernalonga e Patolino, entre inúmeros outros personagens. Ele seguiu os passos de gigantes como Mel Blanc. Nossos corações estão com seus entes queridos", declarou a executiva.