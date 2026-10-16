Menina de 6 anos ganha destaque como a DJ mais jovem do mundo, mas seus planos para festivais internacionais revelam uma ambição que vai além de animar a pista

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Com 6 anos e 99 dias de idade, Illumi Maeda conquistou o título de DJ de clube feminina mais jovem do mundo. A certificação partiu do Guinness World Records após uma apresentação de mais de uma hora em um clube na cidade de Yokohama, no Japão.

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Conhecida pelo nome artístico DJ ILLU, a menina iniciou o contato com as mixagens aos três anos. O ambiente familiar impulsionou o interesse: a mãe escutava canções de vários estilos em casa e no carro, dançava durante as tarefas domésticas e reunia amigos estrangeiros com frequência, gerando um clima de festa pouco habitual no país.

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Colegas da mãe que atuavam na área ensinaram as técnicas básicas de forma gradual. Esse desenvolvimento sonoro precoce também contou com lembranças da menina dançando música clássica ao lado dos bisavós.

Desafios técnicos durante a apresentação

A conquista do recorde mundial em Yokohama envolveu momentos de tensão. A apresentação enfrentou falhas técnicas com os aparelhos de som no palco, diante de uma plateia receptiva.

Sobre a experiência, a jovem artista comentou: "foi um dia muito agitado e tivemos alguns problemas com o equipamento. Me senti nervosa, mas estou muito contenta de haver conseguido".

A motivação para o trabalho veio da admiração por uma figura da música eletrônica: o DJ sueco Avicii. A garota explicou: "quando me sentia triste ou sem energia, escutar Avicii levantava meu ânimo. Isso me fez entender o quanto a música pode ser poderosa e importante".

Planos para o futuro e rotina

Para as próximas etapas da trajetória artística, DJ ILLU projeta tocar em festivais internacionais e buscar outro recorde no Guinness ligado à música ao vivo. A musicista também deseja inaugurar uma sorveteria equipada com aparelhos de mixagem para se apresentar no próprio espaço comercial.

No palco, a resposta do público atua como principal estímulo. A jovem explicou: "adoro ver como todos entram na música, dançam e se divertem. Acredito que as pessoas deveriam se sentir livres para se expressar".

Illumi definiu a meta da carreira: "quero me transformar em uma DJ que faça música capaz de levantar o ânimo das pessoas, oferecer conforto e ajudá-las nos momentos difíceis, onde quer que estejam no mundo".

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Apesar da comemoração pelo título, a menina confessou que sente certa pressão para continuar evoluindo. No dia a dia, frequenta uma escola internacional, faz as lições escolares e pratica dança, matemática, snowboard e mergulho com snorkel.