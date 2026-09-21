'Lofi Girl', um fenômeno mundial no YouTube com música relaxante

Com 16 milhões de inscritos, "Lofi Girl" tornou-se um dos canais mais populares do YouTube graças às suas playlists de música relaxante acompanhadas de vídeos animados estrelados por uma estudante.

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Todos os dias, dezenas de milhares de ouvintes de todo o mundo acessam as qause 20 playlists do canal, com títulos como "música ambiente para dormir" ou "lofi hip-hop para relaxar e estudar", ilustradas com vídeos de uma garota estudiosa de cabelos castanhos que se tornou um ícone da internet.

Por trás desse fenômeno global está um francês de 31 anos, conhecido como Dim, que prefere se apresentar como um "empreendedor" em vez de um "youtuber", como explicou à AFP em Paris.

É "um projeto de vida", disse, lembrando que tudo começou em 2015 em seu quarto de estudante com a criação do canal do YouTube "ChilledCow", no qual compartilhava músicas que ouvia enquanto jogava "World of Warcraft" online.

Agora, esse sucesso global, além das playlists também disponíveis em plataformas de streaming, está se expandindo para produtos licenciados, colaborações com marcas e até mesmo a inauguração de um café em Paris em 2027.

"Lofi Girl" também poderá em breve chegar ao mundo dos jogos.

- Estúdio Ghibli -

Após um começo modesto, Dim alcançou seu primeiro sucesso em 2017 ao lançar uma rádio ao vivo ilustrada com a imagem de um jovem estudante, retirada de um filme do estúdio de animação japonês Ghibli.

Seu canal então experimentou uma ascensão meteórica, passando de menos de 100 mil inscritos para mais de um milhão em seis meses.

No entanto, o famoso estúdio japonês pediu ao YouTube que suspendesse o canal, e a plataforma o desativou por três meses.

"Era algo que eu temia, porque sabia que não tinha autorização para usar aquela imagem", admitiu. "Fiz o possível para contatá-los e chegar a um acordo, mas não consegui."

Para evitar outra suspensão, ele lançou um concurso em escolas de ilustração e animação na França.

Um projeto visual "se destacou entre todos os outros, o de um estudante de Lyon, Juan Pablo Machado", de origem colombiana.

Era uma jovem estudante em um quarto aconchegante, acomodada com seu gato em frente a uma janela com vista para um bairro de Lyon. Assim nasceu "Lofi Girl", como foi chamada por seus seguidores.

"Eu lia muito os comentários nos meus vídeos e percebia que as pessoas frequentemente diziam que usavam a rádio para estudar", então "pareceu relevante criar uma personagem que estivesse estudando" para que as pessoas pudessem se identificar com ela.

- "Música para relaxar e estudar" -

O canal explodiu internacionalmente durante a pandemia de covid-19, "um período em que as pessoas precisavam de música para relaxar e estudar", observou Dim.

Em dois anos, "ChilledCow", renomeado "Lofi Girl" em 2021, ultrapassou 10 milhões de inscritos.

Segundo Dim, cerca de um terço dos ouvintes são dos Estados Unidos, com o restante espalhado por diversos países, e a média de idade varia de 18 a 35 anos.

Em 2019, ele fundou sua empresa e criou uma gravadora para encontrar músicos que produzissem música para o seu canal.

"Desde o início, colaboramos com quase 1.000 artistas", afirmou o fundador, que possui mais de 8.000 faixas em seu catálogo.

A empresa, que conta com cerca de 30 funcionários, também possui um estúdio próprio para os desenhos e animações de sua personagem principal.

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