Após carreira na TV, Monique Bertollini estreia como DJ com single autoral

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Depois de construir uma trajetória na televisão e nas redes sociais, Monique Bertollini inicia uma nova fase profissional. A atriz, apresentadora e influenciadora lança no próximo 10 de julho, pela Klaphouse Records, o single Magnetic, trabalho que marca sua estreia oficial como DJ e produtora musical após anos de estudos, aperfeiçoamento técnico e apresentações dentro da cena eletrônica.

Embora a mudança de carreira possa parecer recente para parte do público, a relação de Monique com a música eletrônica começou ainda na juventude. Frequentadora de festivais como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Universo Paralello, Tribe e Só Track Boa, ela transformou uma paixão antiga em profissão ao investir na formação como DJ e produtora pela AIMEC, antes de apresentar seu primeiro trabalho autoral.

"Não houve um único dia, mas uma sequência de experiências que mudou a minha forma de enxergar a música. Durante anos viajei para diversos países, conheci clubs, festivais e culturas diferentes. Em vez de apenas aproveitar a pista, comecei a observar quem estava comandando aquela energia. Em um momento percebi que não queria mais estar apenas do lado de quem assiste. Queria ser a pessoa responsável por criar aquela conexão entre música e público. Foi aí que decidi estudar de verdade e construir uma carreira como DJ."

A estreia acontece em um segmento que costuma exigir credibilidade construída ao longo do tempo. Mesmo já conhecida pela exposição na televisão, Monique optou por não utilizar a fama como atalho. Antes de lançar músicas, dedicou-se ao desenvolvimento técnico, gravou sets, realizou apresentações no Brasil e no exterior — incluindo uma temporada na Tailândia — e somente depois decidiu apresentar sua identidade artística ao público.

Com influências do tech house, Magnetic reúne grooves marcantes, linhas de baixo envolventes e uma atmosfera pensada para as pistas de dança. O lançamento também integra um projeto internacional voltado à valorização de mulheres na música eletrônica com foco em Ibiza, um dos principais símbolos da cultura clubber mundial.

Para Monique, a música representa mais do que uma estreia: é o resultado de uma construção iniciada muito antes do primeiro lançamento.

Não quero provar que uma influenciadora pode ser DJ. Quero mostrar que dedicação, estudo e paixão podem abrir espaço em qualquer mercado. Espero que, daqui a alguns anos, quando alguém ouvir o nome DJ Bertollini, pense primeiro na música, na energia dos meus sets e na minha identidade artística

Com Magnetic, Monique Bertollini abre um novo capítulo da carreira apostando em um caminho construído pela formação técnica, pela experiência internacional e pela busca de reconhecimento dentro da música eletrônica por mérito artístico.

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