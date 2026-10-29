Idosa morre carbonizada após explosão de botijão

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma idosa de 75 anos morreu carbonizada após uma explosão de botijão de gás provocar um incêndio em uma residência no Bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde dessa quarta-feira (28/10), por volta das 15h20, para atender à ocorrência de incêndio em uma casa na Rua Clemente Faria. No local, os militares confirmaram a morte da mulher que de acordo com a corporação, era natural de Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado

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Segundo relatos de moradores, um estrondo foi ouvido antes de as chamas começarem.

Durante o atendimento, foram encontrados dois botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 kg com vazamento dentro da residência.

O incêndio foi controlado, e os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e resfriamento do ambiente para evitar que o fogo recomeçasse.

A Polícia Militar também esteve no local. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias da explosão. A Defesa Civil foi chamada para avaliar as condições estruturais da edificação.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria