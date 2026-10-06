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Reputação do CEO representa quase metade do valor de mercado

Pesquisas da Weber?Shandwick com 1.700 executivos em 19 países apontam que 44% do valor de mercado de uma empresa vem da reputação do CEO e que 81% consideram o engajamento público do dirigente obrigatório. Nesse cenário, Daniella De?Caprio lança o livro Visível, que reúne os 7 códigos da Comunicação Estratégica para tornar líderes mais ouvidos.

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Repórter
06/10/2026 10:32

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Reputação do CEO representa quase metade do valor de mercado
Reputação do CEO representa quase metade do valor de mercado crédito: DINO

Uma pesquisa da consultoria Weber?Shandwick, realizada com mais de 1.700 executivos em 19 países, apontou que 44% do valor de mercado de uma empresa está associado à reputação do seu CEO e que 81% dos entrevistados consideram o engajamento público do dirigente obrigatório.

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Nesse contexto, a jornalista e estrategista de comunicação Daniella De Caprio lançou o livro Visível – Os 7 Códigos para Nunca Mais Ser Ignorado, que reúne práticas para que líderes sejam mais ouvidos.

O conteúdo do livro está estruturado em sete áreas – Propósito, Presença, Percepção, Precisão, Persuasão, Posicionamento e Poder – denominadas os 7?códigos da Comunicação Estratégica. A proposta dialoga com os 4?Ps do marketing de Philip Kotler, aplicando a mesma lógica de sistema ao campo da liderança executiva.

A relevância da presença executiva é corroborada por pesquisa conduzida pela economista Sylvia Ann Hewlett, que analisou milhares de executivos seniores e concluiu que a diferença entre profissionais que avançam na carreira e os que permanecem estagnados está na forma como se comunicam e são percebidos, e não no conhecimento técnico.

Dados do Brunswick Group indicam que 60% dos profissionais pesquisam o CEO de uma empresa nas redes sociais antes de aceitar uma proposta, e 80% apontam a reputação do principal executivo como fator direto de retenção de talentos.

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Visível está disponível nas versões física e digital (Amazon KDP). É o segundo título de não ficção de Daniella De?Caprio sobre liderança e comunicação corporativa, seguindo o livro Método CEO, que chegou a liderar as listas de mais vendidos da Amazon Brasil em seis categorias simultâneas.



Website: https://www.danielladecaprio.com

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