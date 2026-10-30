Michelle diz que Bolsonaro pede "união" e rejeita busca por "culpados"

Senadora recém eleita pelo Partido Liberal (PL), Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, contou ter tido conversas recentes com o companheiro sobre a necessidade "refletir e, só depois, agir", diante do que chamou de "tempos difíceis". A ex-primeira dama se refere à derrota do enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas eleições de 2026 diante de Lula (PT), eleito à Presidência pela quarta vez.

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Em postagem feita nas redes sociais, Michelle expôs conversas com o marido sobre o momento vivido. De acordo com ela, Jair acredita que "é momento de união, e não de procurar culpados". "É momento de se unir. Eu e o Jair (meu galego e nosso líder) temos conversado sobre isso. Ele sempre diz que é muito grato pelo empenho e sacrifício que - dentro das possibilidades - que cada um fez em prol da campanha do Flávio. Ele lembra de cada um e reconhece com muita gratidão a mobiização de todos", escreveu.

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Ainda de acordo com a senadora, Jair, durante as conversas entre os dois, manifesta carinho e gratidão a todos os apoiadores que "acreditam em um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros".

No entanto, contou que o marido se entristesse ao ver notícias falsas, responsáveis por atribuir a ele "manifestações mentirosas, que pregam a divisão, apontam injustamente supostos 'culpados' e afirmam exatamente o contrário do que ele verdadeiramente sente por pessoas como Damares, Tarcísio, Nikolas, Silas Malafaia e outros que estão sendo atacados: muito respeito, carinho e gratidão".

Em seguida, ela convida os seguidores a prestar atenção para que não caiam em "enganações daqueles que sempre semeiam o ódio", e que provocam a "nossa divisão" por meio de trocas de likes e engajamento". "Deus está conosco e a Ele cabe o Julgamento e a Justiça!", escreveu, no fim da postagem.

Após o fim do primeiro turno das eleições de 2026, Michelle Bolsonaro foi eleita a um cargo político pela primeira vez. Somou 938.496 mil votos (29,05% do total) e garantiu uma cadeira no Senado Federal pelo Partido Liberal (PL).

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O marido, Jair Bolsonaro, enquanto isso, cumpre prisão domiciliar humanitária na casa onde mora, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2025, foi condenado por crimes que incluem tentativa de golpe de Estado e plano de assassinato de autoridades a 27 anos e 3 meses de prisão.