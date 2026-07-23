Michelle deve reforçar apoio a Flávio em palanque no DF, diz Damares

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) comemorou a reconciliação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o enteado Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciada nesta quinta-feira (23/7), e revelou que o entendimento vinha sendo articulado nos bastidores havia semanas.



Segundo ela, a reaproximação era considerada estratégica para unificar o grupo às vésperas da convenção nacional do PL, marcada para este sábado (25), em São Paulo, quando será oficializada a candidatura de Flávio à Presidência da República. "Já era esperada, estávamos trabalhando por isso", afirmou Damares ao Correio. “Era importante que fosse antes da convenção”, reforçou.

No vídeo em que anunciou ter aceitado o pedido de desculpas de Flávio, Michelle agradeceu publicamente a Damares e à vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), atribuindo às duas a mediação que levou à reconciliação.

Apesar do gesto político às vésperas da convenção do PL, Michelle não deverá acompanhar Flávio em São Paulo. De acordo com Damares, a ex-primeira-dama permanecerá em Brasília para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em recuperação e necessita de cuidados constantes.

Ainda assim, segundo a senadora, a ausência no evento paulista não representa um distanciamento político. A expectativa é que Michelle participe de um ato em Brasília e suba ao palanque ao lado de Flávio Bolsonaro, reforçando a unidade do grupo. "Mas, na convenção de Brasília, eu creio que ela vai estar junto com ele", disse Damares.

Crise

A crise entre madrasta e enteado ganhou força após a primeira-dama publicar dois vídeos nas redes sociais em que diz ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador, revelando que os dois não mantêm contato desde o fim de 2025.

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Desde então, Michelle deixou a liderança do PL Mulher, estrutura que ajudou a consolidar desde 2022 e criou o movimento “Imparáveis”. Ela também sinalizou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não querer participar da campanha presidencial de Flávio, e sobre ter dúvidas sobre uma possível candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026.