CEO da UFit recompra R$ 6,5 milhões em cotas de 38 sócios

João Pedro Morais, fundador e CEO da UFit Academia, concluiu em setembro de 2026 a recompra de cotas no valor de R$ 6,5?mi de 38 investidores que detinham participação em 13 unidades da rede catarinense. A operação reduziu o número de sócios de 208 para 170, mantendo 82?% dos acionistas na empresa, que já conta com 24 academias em operação e 11 em implantação, atendendo mais de 40 mil alunos ativos.

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A recompra abrangeu as unidades UFit Alto São Bento, Brusque, Canoinhas, Córrego Grande, Indaial, Jardim Atlântico, Morretes, Pagani, Ponte do Imaruim, Rio Negro, São Domingos, São João e Tijucas. A proposta foi apresentada a todos os investidores dessas unidades e a adesão foi voluntária.

82% dos sócios continuam na rede

Antes da operação, a UFit possuía 208 investidores; após a recompra, permanecem 170 sócios, que somam R$ 35?mi aplicados nas academias e recebem distribuição de lucros trimestralmente. Alguns dos que venderam destinaram os recursos a projetos pessoais, como a compra de imóvel ou a faculdade dos filhos.

Quando o fundador compra

No mercado de capitais, a recompra de ações costuma sinalizar confiança no negócio. Quando o comprador é o próprio fundador, o sinal se torna ainda mais direto: ao aumentar sua participação, Morais assume uma fatia maior da gestão e dos resultados das unidades.

“Investidor da UFit é sócio, e sócio precisa ter porta de entrada e porta de saída. Quem quis vender, vendeu. Quem ficou segue crescendo com a rede”, afirmou o CEO.

24 unidades em operação e mais 11 a caminho

No mesmo mês, a rede inaugurou duas novas unidades em Santa Catarina – São Bento do Sul (24 de outubro) e Pomerode (29 de outubro) – elevando o total para 24 academias em funcionamento. Outras 11 unidades já estão em fase de implantação, com planos de expansão para Paraná e São Paulo.

Um mercado que pede gestão

Segundo a quarta edição do Panorama Setorial Fitness Brasil, o número de academias com CNPJ ativo no país passou de 22.581 em 2015 para 62.718 em 2025, devendo ultrapassar 70 mil em 2027. A maioria ainda é de pequeno porte, o que eleva a importância da eficiência operacional. A UFit destaca-se ao oferecer atendimento com nutricionista presencial incluído no plano dos alunos, além de treinamento individualizado, área kids, mais de dez modalidades de aulas coletivas e metodologias próprias (Fit, Slim e Strong).

Sobre a UFit

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Fundada pelo engenheiro civil catarinense João Pedro Morais, a UFit Academia reúne 24 academias em operação nos estados de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, e tem 11 unidades em implantação. A rede atende mais de 40 mil alunos ativos, oferecendo serviços integrados de fitness e nutrição.