Carreta com cosméticos tomba e trava pista da Fernão Dias em Itapeva

Uma carreta carregada com cosméticos tombou na manhã deste sábado (3/10) no km 925,8 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Itapeva, no Sul de Minas. O acidente provocou interdição parcial da rodovia nos dois sentidos e deixou o trânsito complicado no trecho.

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No sentido Belo Horizonte, a pista foi totalmente interditada. Já na direção de São Paulo, uma faixa precisou ser bloqueada, e o tráfego passou a ser desviado pelo acostamento.

A concessionária Motiva Minas-SP foi acionada às 10h38 para atender à ocorrência. O motorista da carreta, de 29 anos, ficou preso às ferragens. Equipes da própria concessionária, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram no socorro à vítima.

Com o tombamento, parte da carga de cosméticos foi derramada sobre a pista no sentido sul, que corresponde à direção de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma pessoa foi detida por saquear os produtos.

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No momento da ocorrência, havia aproximadamente dois quilômetros de congestionamento no sentido norte, em direção a Belo Horizonte, e um quilômetro de retenção no sentido sul. A PRF informou, às 13h10, que a pista está parcialmente liberada.