HALO-Flight reforça sua frota de aeronaves aeromédicas no Texas com pedido adicional de aeronaves Bell 407GXi

AMTC - Bell Textron Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou durante a Conferência Anual de Transporte Aeromédico (AMTC) 2026 a encomenda de um Bell 407GXi para a HALO-Flight, expandindo ainda mais a capacidade de fornecer transporte aeromédico rápido e vital para pacientes em todo o sul do Texas. Esta aeronave será o sétimo Bell 407GXi equipado para voo por instrumentos (IFR) a integrar a frota da HALO, aumentando a confiabilidade e proporcionando atendimento urgente em toda a região.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261027397330/pt/

Pictured above left to right: Ryan Kelley (HALO-Flight), Cathy Kelley (HALO-Flight), Evan Klemcke (HALO-Flight), Keely Klemcke (HALO-Flight), Travis Patterson (CEO, HALO-Flight), Lane Evans (Bell), Shannon Garcia (HALO-Flight), Bobby Frey (Bell), Amy McCoy (HALO-Flight).

"O trabalho da HALO-Flight no sul do Texas exige aeronaves confiáveis ??e de alto desempenho", disse Lane Evans, Diretor Administrativo da Bell para a América do Norte. "Temos orgulho de apoiar sua missão com nossas aeronaves, projetadas com foco em confiabilidade, segurança e desempenho. O Bell 407GXi oferece a potência e a segurança com as quais as equipes aeromédicas contam todos os dias."

A HALO-Flight é uma organização sem fins lucrativos de transporte aeromédico dedicada a fornecer transporte aéreo de emergência para salvar vidas nas comunidades do sul do Texas, independentemente da capacidade de pagamento do paciente. Atendendo 23 condados em uma área de cerca de 24.000 milhas quadradas (62.000 km²), a HALO-Flight opera 24 horas por dia, ao responder a emergências e realizar transportes entre hospitais para levar cuidados cruciais aos pacientes quando e onde mais precisam.

O Bell 407GXi combina uma cabine de comando moderna com uma fuselagem confiável e de alto desempenho, que é a escolha preferida para missões de serviços médicos de emergência em todo o mundo. A aeronave possui a cabine de comando integrada Garmin G1000H NXi, proporcionando aos pilotos recursos avançados de navegação e comunicação, capacidade de regras de voo por instrumentos (IFR), carga de trabalho reduzida do piloto e maior consciência situacional.

"A Bell tem sido uma companheira, mentora e parceira de negócios de confiança da HALO-Flight durante décadas", disse Travis Patterson, Diretor Executivo da HALO-Flight. "Ao entrarmos em nosso 40º ano de serviço e continuarmos crescendo para atender às necessidades do sul do Texas, somos gratos por manter esse relacionamento com uma organização texana que apoiou nossa missão e ajudou a manter a HALO-Flight voando por gerações."

Para saber mais sobre como o Bell 407GXi impulsiona missões ao redor do mundo, acesse a página do produto Bell, ou visite a Bell no estande nº 617 durante a AMTC 2026.

SOBRE A BELL

Pensar além do convencional é o que fazemos. Há mais de 90 anos, reinventamos a experiência de voar e os lugares que ela pode nos levar. Somos uma empresa aeroespacial e de defesa que projeta e fabrica aeronaves para soluções cruciais em cenários extremos. Quebramos barreiras para levar pessoas em segurança nos setores de transporte, saúde, resgate e serviços militares, e lideramos o setor em soluções futuras que são rápidas, confiáveis ??e eficientes. Com sede em Fort Worth, Texas, como uma subsidiária integral da Textron Inc., temos localizações estratégicas em todo o mundo. E com quase um quarto de nossa força de trabalho composta por ex-militares, ajudar nossas forças armadas a cumprir suas missões é uma paixão nossa. Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias proporcionam experiências excepcionais a nossos clientes. Com eficiência. Com confiabilidade. E sempre com a segurança em primeiro lugar.

SOBRE A TEXTRON INC.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede mundial de negócios nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é reconhecida a nível mundial por suas marcas fortes, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027397330/pt/

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Bell

Megan Coffman

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