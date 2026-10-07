MC Carol revela como crise financeira a levou para a carreira de atriz na Globo

RÁDIO TUPI

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MC Carol revelou que a oportunidade de atuar em "Quem ama cuida", da Globo, surgiu em um momento de dificuldade financeira. Durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", a cantora contou que ficou sem dinheiro após comprar a casa própria e passar por um período sem shows.

"No ano passado, eu tinha acabado de comprar minha casa própria e fiquei sem dinheiro nenhum, porque não apareceram shows no começo do ano", relatou. Sem apresentações, a funkeira começou a pintar quadros enquanto buscava uma alternativa para obter renda.

Foi nessa busca que Carol se lembrou de uma profissional que, quatro anos antes, havia tentado levá-la para uma novela. "Lembrei de uma mulher que tinha falado comigo há quatro anos sobre uma participação em uma novela, mas não deu certo. Ela mandou vários textos para mim e pediu para eu escolher um", explicou.

Entre as opções para o teste, havia cenas de comédia, romance e drama. Embora se identificasse mais com o humor, a cantora decidiu experimentar um texto sobre uma mãe cuja filha era dependente de drogas. "Eu vi um que mexeu muito comigo", detalhou.

Roteiro

Sem formação em atuação, a artista se preparou para o teste apenas lendo o roteiro em casa. No entanto, a interpretação mudou no momento da avaliação. "Nunca fiz faculdade nem curso de teatro. Treinando em casa foi só aquela coisa lendo, mas na hora me veio um choro, uma coisa na voz", recordou.

A experiência também fez a cantora descobrir que conseguia memorizar textos, uma habilidade que não sabia possuir. "Fui descobrindo, porque eu não sabia que eu conseguia decorar. Mas a gente sem dinheiro é capaz de loucuras", brincou sobre o que a motivou.

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Na entrevista, Carol ainda comentou sobre o julgamento que sofreu por trabalhar com funk. Ela chegou a pensar que precisava buscar outra atividade para mudar a forma como era vista. Essa preocupação surgiu quando ainda era adolescente e não conseguia emprego por causa da idade.