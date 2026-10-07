O futuro do Queen: Brian May diz que não quer mais fazer turnês

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O guitarrista do Queen, Brian May, afirmou que não pretende mais fazer turnês com a banda. Aos 79 anos, o músico busca mais tempo para a família e para se dedicar à astrofísica, considerando que 50 anos na estrada podem ser suficientes.

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“Decidi, há 18 meses, que não queria mais fazer turnês”, disse ao jornal britânico The Times. A decisão foi motivada por um evento pessoal.

“Um amigo próximo da família morreu quando estávamos nos EUA, então eu disse à minha gerente de turnê: ‘Vou dar um pulo em casa por alguns dias e volto’. Ela me olhou nos olhos e disse: ‘Você sabe que não pode fazer isso’”, contou. Ao ser informado pela gerente que não poderia voltar para casa, ele repensou suas prioridades.

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Apesar de gostar de tocar e viajar, May explicou que “o preço a pagar é sacrificar a liberdade”. O guitarrista tem esposa, a atriz Anita Dobson, netos e outros projetos pessoais, como a astrofísica, aos quais deseja dedicar mais tempo.

Desde a morte de Freddie Mercury, em 1991, o Queen realizou turnês com os vocalistas Paul Rodgers e, mais recentemente, Adam Lambert.

Um novo show para o Queen

O fim das turnês não significa o fim das apresentações. Brian May revelou que projeta um show “bastante revolucionário” para oferecer uma nova experiência aos fãs. A ideia surgiu após uma visita à Sphere, em Las Vegas, que o inspirou a esboçar um espetáculo imersivo completo para a banda.

O conceito seria na linha do “ABBA Voyage”, que utiliza avatares digitais, mas não uma cópia. “Acredito que uma experiência imersiva ainda seja possível e que ela poderia transcender o tempo e o espaço”, afirmou o músico.

Contudo, a execução do projeto enfrenta um obstáculo: a inteligência artificial. May tem “sérias ressalvas” sobre a tecnologia e já pediu publicamente ao primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, que controle seu avanço.

Em agosto, ele criticou a ferramenta da Meta AI após solicitar uma imagem da capa do álbum “The Game”, de 1980. “Foi isso que ela me entregou! Bela obra, hein?”, escreveu no Instagram.

“Então é esse o tipo de inteligência que vai governar o mundo em breve??! Pois é, ótimo. Talvez seja a hora de perceber que NÓS REALMENTE NÃO PRECISAMOS DE IA!”.

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