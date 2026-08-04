Por onde andam 7 grandes ícones da música pop dos anos 80?

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O recente interesse pela carreira e saúde de Phil Collins, impulsionado por novos documentários e especiais de TV, despertou uma onda de nostalgia. Afinal, o que aconteceu com outros grandes nomes que definiram a música pop nos anos 80? Muitos seguem na ativa, enquanto outros escolheram caminhos mais discretos, longe dos palcos. A verdade é que a maioria nunca parou de criar.

Eles embalaram uma geração com sintetizadores, ombreiras e hits que tocam até hoje. Décadas depois, os artistas que dominaram as paradas de sucesso nos anos 80 seguiram trajetórias diversas. Veja como estão sete desses grandes ícones da música.

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Como está Madonna hoje?

A rainha do pop nunca deixou os holofotes. Aos 67 anos, ela segue como uma força na indústria musical. Recentemente, celebrou quatro décadas de carreira com a turnê mundial "The Celebration Tour", que incluiu um show histórico e gratuito no Brasil. Apesar de um susto de saúde em 2023, ela continua a se reinventar e a desafiar convenções.

Por onde anda Cyndi Lauper?

A voz por trás de "Girls Just Want to Have Fun" anunciou sua turnê de despedida, a "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour". Além dos palcos, Cyndi Lauper dedica grande parte de seu tempo ao ativismo, especialmente em prol dos direitos LGBTQIA+, e continua a ser uma figura influente e querida, marcando presença em eventos e projetos pontuais.

O que aconteceu com Boy George?

O icônico vocalista do Culture Club mantém uma carreira multifacetada. Além de reuniões esporádicas com sua banda para turnês nostálgicas, ele se estabeleceu como um renomado DJ internacional. Boy George também se tornou uma personalidade da televisão, participando de reality shows no Reino Unido, sempre com sua imagem andrógina e voz marcante.

E o vocalista do A-ha, Morten Harket?

Morten Harket, o rosto e a voz do trio norueguês A-ha, revelou em 2025 que enfrenta a doença de Parkinson, diagnosticada anos antes e tratada em sigilo, incluindo duas cirurgias de estimulação cerebral profunda em 2024. O músico afirmou que cantar está "fora de cogitação" no momento e a banda, famosa pelo hit "Take On Me", não faz apresentações públicas desde 2022. Apesar disso, Harket disse aceitar bem o diagnóstico e segue acompanhado por sua família em sua casa na Noruega.

Rick Astley ainda está na música?

Sim, e com mais força do que nunca. Rick Astley vive um grande ressurgimento de sua carreira, impulsionado pelo fenômeno da internet conhecido como "rickrolling". Ele abraçou a brincadeira, lançou novos álbuns aclamados e se apresenta em grandes festivais, como o de Glastonbury, mostrando que seu carisma vai muito além do sucesso "Never Gonna Give Up".

Annie Lennox continua cantando?

Após o sucesso estrondoso com o Eurythmics e uma carreira solo premiada, Annie Lennox diminuiu o ritmo musical. Hoje, sua dedicação está voltada principalmente ao ativismo e a causas humanitárias, atuando como embaixadora do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids). Suas aparições musicais são raras, mas seu legado é indiscutível.

Como Lionel Richie se mantém relevante?

Lionel Richie soube se adaptar aos novos tempos. O cantor de clássicos como "All Night Long" e "Hello" conquistou uma nova geração de fãs como jurado do popular programa de televisão "American Idol". Além disso, ele mantém uma agenda de shows ativa, incluindo residências de sucesso em Las Vegas, provando ser um artista atemporal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.