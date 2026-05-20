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OITO DÉCADAS DE TALENTO

Cher 80 anos: a trajetória da Deusa do pop que marcou gerações

De ícone da contracultura a estrela de Hollywood; veja momentos e looks inesquecíveis que definiram a carreira da artista que nunca envelhece

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/05/2026 13:17 - atualizado em 20/05/2026 13:18

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Cher 80 anos: a trajetória da Deusa do pop que marcou gerações
Deusa do pop, Cher celebra seus 80 anos, marcando décadas de uma carreira icônica e reinvenção constante crédito: AFP

Cher, a Deusa do pop, completa 80 anos nesta segunda-feira (20/5). Com uma carreira que atravessa décadas, ela se tornou um ícone da música, da moda e do cinema, desafiando convenções e se reinventando constantemente. Sua longevidade é um feito notável, sendo a única artista na história a ter uma canção em primeiro lugar das paradas da Billboard em seis décadas consecutivas.

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Do hippie ao glamour

A jornada de Cherilyn Sarkisian começou nos anos 1960, ao lado do então marido Sonny Bono. A dupla Sonny & Cher capturou o espírito da contracultura com o hino "I got you babe" (1965), tornando-se um dos nomes mais populares da era. Paralelamente à música, Cher construiu uma identidade visual inesquecível, com figurinos ousados e extravagantes que se tornaram sua marca registrada e continuam a influenciar a moda.

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Das paradas ao Oscar

Nos anos 1980, Cher provou seu talento também nas telonas. Após atuações aclamadas, ela alcançou o auge do reconhecimento em Hollywood ao ganhar o Oscar de Melhor Atriz em 1988 por seu papel na comédia romântica "Feitiço da lua (Moonstruck)”.

Quando muitos pensavam que sua carreira havia atingido o pico, Cher ressurgiu de forma espetacular em 1998 com o álbum "Believe". A faixa-título não apenas dominou as pistas de dança globais, mas também inovou ao popularizar o uso do auto-tune como um efeito vocal criativo, definindo o som da música pop para os anos seguintes. De ícone da contracultura a rainha das pistas, a trajetória de Cher é uma lição de resiliência e reinvenção.

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Este conteúdo foi parcialmente gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.

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