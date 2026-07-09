Em homenagem a Bonnie Tyler: 5 clipes icônicos dos anos 80 que marcaram época

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A cantora galesa Bonnie Tyler, dona da inconfundível voz por trás do sucesso "Total Eclipse of the Heart", faleceu nesta quarta-feira (8) aos 75 anos. A notícia foi confirmada por sua família, que informou que a artista estava internada em um hospital em Portugal. Sua morte gerou comoção mundial, e a canção voltou a ser um dos assuntos mais comentados em uma onda de homenagens.

A década de 1980, marcada pelo surgimento de canais como a MTV, transformou a música em uma experiência visual, e Bonnie Tyler foi uma de suas grandes estrelas. Em sua memória, relembramos o clipe icônico de seu maior sucesso e outras quatro produções que definiram a época, tornando-se verdadeiros marcos culturais.

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Videoclipes dos anos 80 que marcaram uma geração

"Thriller" - Michael Jackson (1983)

Mais que um clipe, é um curta-metragem de quase 14 minutos que redefiniu o que era possível fazer em um vídeo musical. Dirigido por John Landis, o vídeo mistura terror e uma coreografia inesquecível, transformando-se em um fenômeno global. A produção estabeleceu um novo padrão para a indústria e solidificou Michael Jackson como o rei do pop, com um impacto que perdura até hoje. "Take on Me" - A-ha (1985)

A banda norueguesa A-ha conquistou o mundo com uma produção visualmente inovadora. O clipe mistura imagens reais com animação em rotoscopia, uma técnica que desenha sobre quadros filmados. A história de uma jovem que é puxada para dentro de uma história em quadrinhos se tornou um clássico instantâneo, vencendo seis prêmios no VMA da MTV e sendo um dos vídeos mais reconhecíveis de todos os tempos. "Sledgehammer" - Peter Gabriel (1986)

Este é um espetáculo de criatividade visual. Usando técnicas de stop-motion e claymation (animação com argila), o vídeo dirigido por Stephen R. Johnson é uma explosão de imagens surreais e inovadoras. A produção levou nove prêmios no VMA de 1987, um recorde que se mantém até hoje, e é lembrada como uma obra de arte que expandiu os limites da animação em clipes. "Like a Prayer" - Madonna (1989)

Sempre disposta a quebrar barreiras, Madonna lançou um dos vídeos mais polêmicos e debatidos da história. O clipe aborda temas como racismo e religião, com imagens fortes de cruzes em chamas e um santo negro que ganha vida. A produção gerou boicotes e a perda de um contrato publicitário para a artista, mas também a consolidou como uma força cultural que usava sua arte para provocar discussões importantes. "Total Eclipse of the Heart" - Bonnie Tyler (1983)

O clipe que motivou esta homenagem é um exemplo perfeito do drama e da estética gótica da década. Filmado em um antigo sanatório vitoriano, o vídeo tem uma narrativa surreal com estudantes de olhos brilhantes e uma atmosfera teatral que transformou a poderosa balada em um sucesso atemporal. O clássico é lembrado hoje como parte do imenso legado de Bonnie Tyler, que faleceu nesta quarta-feira (8), gerando grande comoção. A cantora, condecorada como Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) em 2023, havia sido hospitalizada em maio para uma cirurgia de emergência e estava em coma induzido. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.