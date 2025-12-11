Eterno ídolo do Queen, Brian May prefere ser lembrado como ativista na defesa dos animais

Alec Baldwin – conhecido por sua militância junto à PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais). Narrou documentários como “Meet Your Meat”, que denuncia a indústria da carne, além de participar de vídeos contra o abuso animal e defender o fim do uso de animais em espetáculos, como o “Christmas Spectacular” do Radio City Music Hall. Foto: wikimedia commons/Georges Biard