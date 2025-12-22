Brian May revela música inédita do Queen

O guitarrista do Queen, Brian May, revelou, nesta segunda-feira (22), uma peça inédita do lendário grupo britânico, que não foi incluída em seu segundo álbum, durante um programa que apresentou na rádio Planet Rock.

A música, intitulada "Not For Sale (Polar Bear)", foi difundida durante um programa especial de Natal, nesta segunda.

Gravada para o segundo álbum da banda de rock, Queen II, lançado em 1974, a canção acabou não sendo incluída. Uma versão pirata da música, mas dos tempos do grupo Smile, fundado por May antes de entrar para o Queen, teria circulado entre o público.

"É uma canção de muito tempo atrás, mas até onde sei, ninguém nunca ouviu esta versão", disse o guitarrista ao apresentar a música, na qual se misturam várias vozes, uma das quais parece ser a do cantor Freddie Mercury.

"Apresento esta versão [aqui], pois tenho curiosidade de ver as reações do público", acrescentou. Segundo ele, a música constará da reedição do álbum, prevista para 2026.

Neste programa especial, o guitarrista falou sobre música, as curiosidades e as histórias que viveu no Natal.

O Queen, formado em 1970, se tornou uma das bandas de rock mais emblemáticas de todos os tempos graças à voz de Freddie Mercury, à interpretação na guitarra de Brian May, os acordes no baixo de John Deacon e a bateria enérgica de Roger Taylor.

O grupo gravou sucessos como "Bohemian Rhapsody" e "Another One Bites the Dust".

