Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Brian May revela música inédita do Queen

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/12/2025 17:40

compartilhe

SIGA

O guitarrista do Queen, Brian May, revelou, nesta segunda-feira (22), uma peça inédita do lendário grupo britânico, que não foi incluída em seu segundo álbum, durante um programa que apresentou na rádio Planet Rock.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A música, intitulada "Not For Sale (Polar Bear)", foi difundida durante um programa especial de Natal, nesta segunda.

Gravada para o segundo álbum da banda de rock, Queen II, lançado em 1974, a canção acabou não sendo incluída. Uma versão pirata da música, mas dos tempos do grupo Smile, fundado por May antes de entrar para o Queen, teria circulado entre o público.

"É uma canção de muito tempo atrás, mas até onde sei, ninguém nunca ouviu esta versão", disse o guitarrista ao apresentar a música, na qual se misturam várias vozes, uma das quais parece ser a do cantor Freddie Mercury.

"Apresento esta versão [aqui], pois tenho curiosidade de ver as reações do público", acrescentou. Segundo ele, a música constará da reedição do álbum, prevista para 2026.

Neste programa especial, o guitarrista falou sobre música, as curiosidades e as histórias que viveu no Natal.

O Queen, formado em 1970, se tornou uma das bandas de rock mais emblemáticas de todos os tempos graças à voz de Freddie Mercury, à interpretação na guitarra de Brian May, os acordes no baixo de John Deacon e a bateria enérgica de Roger Taylor.

O grupo gravou sucessos como "Bohemian Rhapsody" e "Another One Bites the Dust".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

har-jkb-jj/eg/mb/mvv/rpr

Tópicos relacionados:

musica queen r unido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay