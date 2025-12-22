Brian May revela música inédita do Queen
compartilheSIGA
O guitarrista do Queen, Brian May, revelou, nesta segunda-feira (22), uma peça inédita do lendário grupo britânico, que não foi incluída em seu segundo álbum, durante um programa que apresentou na rádio Planet Rock.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A música, intitulada "Not For Sale (Polar Bear)", foi difundida durante um programa especial de Natal, nesta segunda.
Gravada para o segundo álbum da banda de rock, Queen II, lançado em 1974, a canção acabou não sendo incluída. Uma versão pirata da música, mas dos tempos do grupo Smile, fundado por May antes de entrar para o Queen, teria circulado entre o público.
"É uma canção de muito tempo atrás, mas até onde sei, ninguém nunca ouviu esta versão", disse o guitarrista ao apresentar a música, na qual se misturam várias vozes, uma das quais parece ser a do cantor Freddie Mercury.
"Apresento esta versão [aqui], pois tenho curiosidade de ver as reações do público", acrescentou. Segundo ele, a música constará da reedição do álbum, prevista para 2026.
Neste programa especial, o guitarrista falou sobre música, as curiosidades e as histórias que viveu no Natal.
O Queen, formado em 1970, se tornou uma das bandas de rock mais emblemáticas de todos os tempos graças à voz de Freddie Mercury, à interpretação na guitarra de Brian May, os acordes no baixo de John Deacon e a bateria enérgica de Roger Taylor.
O grupo gravou sucessos como "Bohemian Rhapsody" e "Another One Bites the Dust".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
har-jkb-jj/eg/mb/mvv/rpr