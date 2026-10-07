Banda Lamparina lança a segunda parte do álbum 'Delírio coletivo'

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A vocalista da banda Lamparina, Marina Miglio, não se constrange em dizer que é neurodivergente. Chegou a ser internada na capital mineira, por uma semana, experiência crucial para testemunhar e viver o que considera “coisas absurdas” dentro de hospitais psiquiátricos.

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“No lugar em que fiquei internada, tinha tortura e choque”, conta. “A gente acha que isso já não acontece, por causa das diversas reformas psiquiátricas nos últimos anos, mas tudo ainda é feito debaixo dos panos. Acontece nas comunidades terapêuticas, como o governo decidiu chamar os novos manicômios, onde as pessoas se internam às vezes voluntariamente, às vezes não”, afirma.

A experiência traumática fez com que Marina, Cotô Delamarque, Calvim Delamarque, Stênio Galgani e Thiago Groove, colegas do Lamparina, abraçassem a defesa da luta antimanicomial, expressa poeticamente no disco “Delírio coletivo”, cuja segunda parte foi lançada recentemente nas plataformas digitais.

As primeiras sete faixas foram disponibilizadas no final de maio, mas, pela proximidade da Copa do Mundo, a banda preferiu dividir “Delírio coletivo” em dois, com lançamentos separados para que o novo trabalho pudesse repercutir por mais tempo.

Agora, a banda apresenta as músicas “Imã” (com Jota.pê), “Seco no molhado”, “Pura magia”, A culpa é da lua”, “Quem posso ser”, “Latino romance”, “Seu beijo” e “Alma sexy”.

Nise da Silveira

Inspirado nas ideias da psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999), que revolucionou o tratamento mental no Brasil por meio da arte, o repertório defende a criação artística como ferramenta terapêutica capaz de salvar vidas.

Por meio da música, Lamparina procura devolver às pessoas neurodivergentes o direito ao afeto, ao amor e ao pertencimento no mundo, contrapondo-se à segregação e aos manicômios.

Isso não ocorre de maneira explícita, contudo. “A gente não é uma banda que fica fazendo militância. Não é a nossa pegada”, diz Marina Miglio. “Esses símbolos vão aparecer muito mais na forma como pensamos em fazer o disco e na vivência do processo”, explica.

O grupo trabalhou com colaboradores neurodivergentes. Entre eles, Diogo Kuryama, responsável pela arte da capa, e o diretor criativo Índio. Para reforçar a ideia de delírio, a imagem traz as cabeças dos integrantes sobre uma mesa, remetendo à foto do álbum de estreia dos Secos e Molhados, de 1973.

Capa de 'Delírio coletivo', inspirada em disco do Secos e Molhados, foi criada pelo artista neurodivergente Diogo Kuryama Isadora Arruda/divulgação

Porém, no caso do Lamparina, as cabeças expostas ganham outro sentido. Elas propõem reflexão sobre como a sociedade rejeita ou “decapita” mentes que não se enquadram nos padrões sociais impostos.

“Deu muito trabalho fazer a foto, porque ela não foi editada. Tivemos de ficar horas agachados, com a cabeça ali, esperando as fotos serem feitas”, lembra a vocalista.

“Delírio coletivo”, quarto álbum da banda, chega depois de “Original Brasil” (2023), cuja proposta era misturar ritmos brasileiros a fim de apresentar a diversidade sonora do país. “Delírio coletivo” também aposta na junção de diferentes estilos.

Ao longo das 15 faixas – contando os dois volumes –, o grupo transita entre MPB, pop, rap, samba, soul, psicodelia e rock. Com direito a berimbau na faixa “A culpa é da lua”.

Apesar das experimentações com arranjos e ritmos variados, o álbum mantém a assinatura sonora marcante da banda, com atenção meticulosa aos arranjos.

“A gente acabou criando uma identidade. Quando começamos a fazer este disco, achávamos que o resultado seria completamente diferente, mais distante das coisas que normalmente a gente faz. Mas, no final das contas, ficou parecido com a nossa estética sonora. A gente já criou tanto que, mesmo tentando fazer algo diferente, vai ter aquela assinatura nossa”, diz a cantora.

Inhotim

Criado há oito anos, o Lamparina despontou em 2019, impulsionado pelo show no Meca Festival, realizado no Museu Inhotim. O disco de estreia, “Manda dizer” (2018), foi bem recebido, mas o segundo álbum, “Zan zan” (2021), trouxe para a banda o reconhecimento da crítica. “Zan zan” contou com os hits “Feitiço” e “No stress”.

“Ao longo do tempo, percebemos que não somos banda de singles, mas de discos. A gente chegou a lançar singles que deram muito certo, como ‘Não me entrego aos caretas’ e ‘Pochete’, mas gostamos mesmo é de construir uma história com as músicas. Ter um tema, construir o enredo. Enquanto banda, essa criação coletiva é muito importante”, diz Marina Miglio.

Em dia 23 de outubro, a banda vai mostrar o repertório de “Delírio coletivo” na casa de shows Autêntica, em BH. Ingressos a partir de R$ 70, à venda na plataforma Shotgun.

“DELÍRIO COLETIVO”

• Disco da banda Lamparina

• 15 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

FAIXA A FAIXA

• “Ciência”

• “Apaga a luz” (com Karol Conká)

• “Beira de Rio Bahia”

• “Good morning”

• “Saliva”

• “Segredo”

• “Um minuto de prazer”

• “Ímã” (com Jota.Pê)

• “Seco no molhado”

• “Pura magia”

• “A culpa é da lua”

• “Quem posso ser”

• “Latino romance”

• “Seu beijo”

• “Alma sexy”

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