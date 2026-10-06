João Donato está entre nós

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

Verdadeiro time de craques participa de “Viva Donato” (Selo Sesc), tributo ao pianista, acordeonista, cantor, arranjador e compositor João Donato (1934-2023).

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Participaram do disco Marcos Valle, Gilberto Gil, João Bosco, Djavan, Dori Caymmi, Antonio Adolfo, Mônica Salmaso, Ivan Lins, Fernanda Abreu, Donatinho, Roberta Sá, Joyce Moreno e a família Morelenbaum, entre outros.



Saudades

Entre as 15 faixas estão pérolas do compositor, como “A paz”, “Flor de maracujá”, “A rã”, “Simples carinho”, “Nasci para bailar” e “Emoriô”. Marcos Valle conta que foi um prazer produzir e criar arranjos para quatro músicas.



“Donato era meu parceiro, amigo saudoso. Pude fazer arranjos para pessoas que amo, como Fafá de Belém, Silva, Bebel Gilberto e minha mulher, Patrícia Alvi”, diz Valle. “Chegamos até fazer a música ‘Vamos combinar’, que ficou meio perdida na casa dele. Ivone (viúva de Donato) a encontrou”, comemora.



Antonio Adolfo gravou “Simples carinho”, com participação de músicos de sua banda e do grupo de Donato. “Do conjunto dele, tivemos o Luiz Alves (contrabaixo), Robertinho Silva (percussão) e Ricardo Pontes (sax). No sopro, a rapaziada que toca comigo se juntou a Ricardo Pontes. São eles: Jessé Sadoc (trompete), Marcelo Martins (sax) e Rafael Rocha (trombone). Pude contar também com o grande baterista Jurim Moreira”, diz.



Adolfo ressalta o talento do amigo. “Donato tinha um estilo único que reunia simplicidade, elegância e suingue. Combinava os toques centro-americano, brasileiro e jazzístico. Fiz o arranjo original de ‘Simples carinho’, gravado por Ângela Ro Ro, e ele curtia muito esse arranjo”, relembra.



A cantora paulista Mônica Salmaso diz que ganhou “um presente incrível”: gravar “A paz” com Glberto Gil, parceiro de Donato nesta música, arranjada por Dori Caymmi.



“Foi um imenso privilégio. A música de João Donato é estado de espírito, um lugar para estar. Traz a alegria e o conforto tão necessários”, afirma Mônica.



Além da bossa

Luciano Dutra, produtor musical do Sesc, conta que o projeto surgiu de Ivone Belém, viúva do compositor, e da produtora Regina Oreiro.



“Muita gente associa Donato à bossa nova, mas ele era muito mais do que isso”, garante. “Usava o jazz não como gênero norte-americano, mas como linguagem musical para poder expressar toda uma brasilidade, criando algo novo”, afirma Dutra.



“VIVA DONATO”

• Tributo a João Donato

• Vários músicos

• 15 faixas

• Selo Sesc l Disponível nas plataformas digitais



REPERTÓRIO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A paz”

Com Gilberto Gil e Mônica Salmaso

“Nua ideia”

Com Bebel Gilberto

“Aquela delícia singela”

Com Silva

“Flor de maracujá”

Com Roberta Sá e Roberto Barreto

“Até quem sabe”

Com Joyce Moreno

“Falta de ar”

Com Djavan

“Cadê Jodel?”

Com Dora e Paula Morelenbaum

“Vamos combinar”

Com Marcos Valle e Patrícia Alvi

“E vamos lá”

Com Ivan Lins

“Simples carinho”

Com Antonio Adolfo

“De um jeito diferente”

Com Fafá de Belém

“A rã”

Com João Bosco

“Lua dourada”

Com Donatinho

“Emoriô”

Com Margareth Menezes

“Nasci para bailar”

Com Fernanda Abreu