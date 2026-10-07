Netinho de Paula é submetido a cirurgia para retirada de câncer

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, passou por uma cirurgia para remoção de um câncer na tireoide na manhã desta quarta-feira (7/10). O procedimento foi bem-sucedido, e o artista está em repouso, seguindo as orientações médicas, segundo sua assessoria de imprensa.

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Netinho descobriu um carcinoma papilífero em estágio inicial após realizar exames de rotina. O diagnóstico foi confirmado em 26 de setembro. A cirurgia, uma tireoidectomia total para a retirada de linfonodos, durou cerca de uma hora e meia e ocorreu sem intercorrências.

De acordo com o boletim médico assinado por Flávio Hojaij, o exame preliminar dos linfonodos não identificou metástases. O prognóstico do cantor é considerado ótimo. A equipe do artista agradeceu as mensagens de carinho e apoio recebidas.

Devido ao procedimento, a agenda de shows de Netinho foi suspensa durante o mês de outubro. Ao anunciar a cirurgia, ele se mostrou confiante. "Vai dar tudo certo. Vou vencer essa doença com vocês ao meu lado", declarou.

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Nas eleições de domingo (4/10), Netinho de Paula foi candidato a deputado federal por São Paulo. Ele obteve 19.337 votos, mas não conseguiu a vaga na Câmara.