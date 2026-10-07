Assine
overlay
Início Cultura
TUMOR

Netinho de Paula é submetido a cirurgia para retirada de câncer

Cantor de 56 anos descobriu um carcinoma em estágio inicial; procedimento foi um sucesso e boletim médico aponta que o artista passa bem

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
07/10/2026 11:28

compartilhe

×
Netinho de Paula é submetido a cirurgia para retirada de câncer
Netinho de Paula é submetido a cirurgia nesta quarta-feira crédito: Tupi

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, passou por uma cirurgia para remoção de um câncer na tireoide na manhã desta quarta-feira (7/10). O procedimento foi bem-sucedido, e o artista está em repouso, seguindo as orientações médicas, segundo sua assessoria de imprensa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


Netinho descobriu um carcinoma papilífero em estágio inicial após realizar exames de rotina. O diagnóstico foi confirmado em 26 de setembro. A cirurgia, uma tireoidectomia total para a retirada de linfonodos, durou cerca de uma hora e meia e ocorreu sem intercorrências.



Leia Mais






De acordo com o boletim médico assinado por Flávio Hojaij, o exame preliminar dos linfonodos não identificou metástases. O prognóstico do cantor é considerado ótimo. A equipe do artista agradeceu as mensagens de carinho e apoio recebidas.


Devido ao procedimento, a agenda de shows de Netinho foi suspensa durante o mês de outubro. Ao anunciar a cirurgia, ele se mostrou confiante. "Vai dar tudo certo. Vou vencer essa doença com vocês ao meu lado", declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Nas eleições de domingo (4/10), Netinho de Paula foi candidato a deputado federal por São Paulo. Ele obteve 19.337 votos, mas não conseguiu a vaga na Câmara.


Tópicos relacionados:

cancer hospital musica netinho-de-paula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay