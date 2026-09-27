Netinho de Paula é diagnosticado com câncer de tireoide

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Netinho de Paula, 56, foi diagnosticado com câncer de tireoide. A informação foi confirmada ao F5 pela assessoria do cantor na noite desse sábado (26/9). Segundo a equipe, exames identificaram um nódulo e uma punção apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial. O cantor passará por uma cirurgia em outubro.

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Netinho está em campanha para deputado federal por São Paulo pelo MDB, em sua sexta disputa eleitoral. Ele foi eleito vereador da capital paulista em 2008 e 2012 e tentou chegar ao Senado em 2010, sem sucesso. Em 2014, ficou como suplente da Câmara dos Deputados e, dois anos depois, teve o mesmo resultado ao tentar retornar à Câmara Municipal.

Netinho começou a carreira artística ainda adolescente como vocalista do Negritude Júnior. À frente do grupo, tornou-se um dos nomes do pagode nos anos 1990 com músicas como "Cohab City" e "Tanajura". Em 2001, deixou a banda para seguir carreira solo.

O artista também ganhou espaço na televisão. Na Record, apresentou o Domingo da Gente, programa que ficou marcado pelo quadro Dia de Princesa. Anos depois, voltou a se reunir com antigos integrantes do Negritude Júnior no grupo Família Cohab City e revisitou a trajetória com o álbum "Netinho de Paula Canta 30 Anos de Negritude Jr.", lançado em 2019. Leia, na íntegra, a nota enviada pela assessoria:

"A assessoria de Netinho de Paula informa que exames realizados recentemente identificaram um nódulo na tireoide do artista.

Segundo a equipe médica que acompanha o cantor, as características observadas levaram à realização de uma punção para investigação, e o resultado apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial.

Após avaliação do quadro, foi indicado tratamento cirúrgico, com procedimento previsto para o mês de outubro.

Netinho segue sob acompanhamento e agradece as manifestações de carinho e preocupação recebidas.

Assessoria de Imprensa

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Netinho de Paula"